Von Sebastian Riemer

Was will der neu gewählte Jugendgemeinderat (JGR), der sich Ende Februar konstituiert hat? Welchen Themen widmet er sich in den nächsten zwei Jahren? Der wiedergewählte Vorsitzende Mamdouh Butt und seine beiden Stellvertreter Djawad Razawi und Amanda Mullaj sprachen mit der RNZ über ihre Pläne.

Bei den Kommunal- und OB-Wahlen dürfen erstmals Jugendliche ab 16 Jahren wählen. Wozu braucht Heidelberg da noch einen Jugendgemeinderat?

Mamdouh Butt: Die Stadträte sind ziemlich alt, wir dagegen sind jung, haben täglich Kontakt mit Gleichaltrigen, wissen, was deren Bedürfnisse und Wünsche sind. Auf fast jeder Schule ist JGR-Mitglied, wir sind jederzeit ansprechbar.

Amanda Mullaj: Nur weil nun schon 16-Jährige wählen dürfen, ist nicht garantiert, dass auch junge Menschen gewählt werden. Im Jugendgemeinderat sitzen 30 Jugendliche, die einzig und allein für Jugendliche da sind.

Djawad Razawi: Wir sind wichtig, weil wir echten Einfluss auf junge Leute haben. Wir sind mittendrin, statt nur dabei. Wir bewegen junge Leute, politisch zu denken.

Was sind die wichtigsten Themen Eurer Arbeit in den nächsten zwei Jahren?



Butt: Die nächsten drei Wochen dreht sich alles um die Kommunalwahl. Wir wollen, dass viele Jugendliche wählen gehen.

Und danach?



Butt: Wir wollen weiterhin unsere Arbeit bekannter machen. Wir kümmern uns zudem um die Moonliner und um die Radwege und fordern auch eine Ausweitung des Frauennachttaxis außerhalb Heidelbergs. Außerdem planen wir ein Festival im Sommer - und allgemein wollen wir uns für mehr Freizeitangebote für Jugendliche einsetzen.

Razawi: Ja, vor allem in den Stadtteilen, etwa in Rohrbach oder der Weststadt. Außerdem wollen wir die Neckarwiese attraktiver machen, etwa mit einer Strandbar. Gespräche mit einem interessierten Gastronomen laufen schon.

Mullaj: Wir setzen uns auch dafür ein, an der Julius-Springer-Schule eine Wirtschaftsoberschule einzurichten, an der die Schüler nach der Berufsausbildung das allgemeine Abitur machen können.



Das Regierungspräsidium Karlsruhe lehnte das mit Verweis auf solche Schulen in Eberbach und Mannheim ab.

Mullaj: Damit wollen wir uns nicht abfinden. Heidelberg kann so ein Angebot gut gebrauchen, die JSS eignet sich perfekt dafür. Viele Schüler wollen nicht so weit fahren - oder wissen gar nicht, dass es dieses Angebot überhaupt gibt.

Viele Jugendliche ärgern sich oft über den öffentlichen Nahverkehr. Ihr auch?



Razawi: Ja, es gibt einige Sachen, die stören. Bahnen fahren oft zu früh ab und man rennt umsonst, viele Bus- und Bahnfahrer sind echt komisch drauf.

Butt: In manchen Moonlinern sind nachts ausschließlich Betrunkene. Vielleicht bräuchten wir da mehr Sicherheitskräfte.

Razawi: Ich fände mehr Sicherheit am Bismarckplatz wichtiger ...

Mullaj: ... aber auch mehr Licht in den Stadtteilen! Wenn ich nachts durch das dunkle Kirchheim laufe - das ist gruslig.

Wir müssen das leidige Thema Jugendkulturzentrum ansprechen. Wie geht's jetzt weiter, nachdem das Projekt Dischingerstraße geplatzt ist?

Butt: Wir müssen die ganzen neuen Mitglieder im Jugendgemeinderat erst einmal auf den aktuellen Stand bringen. Und dann müssen die Parteien ihren Streit beiseitelegen. Wir bekommen hier nur einen Fortschritt, wenn alle an einem Strang ziehen.

Manche werfen dem letzten JGR vor, sich nicht wirklich für selbstverwaltete Jugendkultur eingesetzt und stattdessen "Erwachsenen-Institutionen" ins Spiel gebracht zu haben?

Butt: Wer sagt das denn tatsächlich? Malte Burmester sagt das! Der saß selbst im JGR und wollte dann mit dem Verein "Freiraum" sein Konzept für die Dischingerstraße durchsetzen.

Was gefiel euch an dem Konzept nicht?



Butt: Wir wollten den Stadtjugendring ins Boot holen, damit alle Jugendlichen eine Chance auf Räume haben. Sonst wären da wieder nur Studenten drin gewesen. Die vorigen Jugendgemeinderäte hatten nur dieses eine Thema und kümmerten sich um eine Zielgruppe weit über 20. Wir haben auch die Jüngeren im Blick.

26 der 30 Jugendgemeinderäte sind Neulinge. Wie läuft die Arbeit an?



Butt: Perfekt! Ich habe in fünf Jahren noch keinen JGR erlebt, der von Anfang an so motiviert war.

Info: Der Jugendgemeinderat lädt heute ab 17 Uhr in die Halle 02, Zollhofgarten 2, zu Information und Diskussion mit Gemeinderatskandidaten.