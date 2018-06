Von Holger Buchwald

Heidelberg. Im Gedränge des Weihnachtsmarktes haben Taschendiebe leichtes Spiel. In diesem Jahr sind die Langfinger allerdings wie vom Erdboden verschluckt. Die Polizisten Rüdiger Wieland und Jochen Eppler bearbeiten im Zuständigkeitsbereich der Staatsanwaltschaft Heidelberg alle Fälle, in denen es die Täter auf die Geldbeutel oder Handys der Opfer abgesehen haben. Doch in den letzten 16 Tagen haben sie auf dem Heidelberger Weihnachtsmarkt nur eine einzige Tat registriert. Auf dem Marktplatz war einem Besucher das Portemonnaie gestohlen worden. Zum Vergleich: Im letzten Jahr waren es drei Taschendiebstähle - am Tag.

Treffpunkt am Karussell, gestern auf dem Universitätsplatz. Hier treffen sich die beiden Zivilfahnder Wieland und Eppler mit ihren uniformierten Kollegen Jens Wahle und Michael Weimer vom Revier Mitte zu einer kurzen Lagebesprechung. Bisher ist es ruhig. "Offenbar haben die Taschendiebe bemerkt, dass Heidelberg kein gutes Pflaster für sie ist", vermutet Polizeisprecher Dieter Klumpp. Sein Kollege Wahle berichtet Ähnliches: Als er neulich mal wieder eine Tatverdächtige angesprochen hatte, war sie sichtlich genervt: "Nach Heidelberg komme ich nicht mehr. Hier werden wir ständig kontrolliert."

In diesem Jahr hat das Präsidium Mannheim die Polizeipräsenz auf den großen Weihnachtsmärkten der Region deutlich erhöht. Während der Öffnungszeiten des Budenzaubers laufen in Heidelberg kontinuierlich drei bis fünf Beamte Streife. Als Uniformierte sollen Wahle und Weimer das Sicherheitsgefühl der Besucher erhöhen, während die Zivilfahnder Ausschau nach Verdächtigen halten. "Es ist aber unwahrscheinlich, dass wir heute einen Dieb auf frischer Tat erwischen", prognostiziert Wieland. Und das liegt nicht nur an den geringen Fallzahlen in diesem Jahr. Die beiden Kriminalkommissare sind bei ihrer Klientel auch bestens bekannt. "Manchmal winken sie uns schon von Weitem", sagt Eppler.

Gestern Nachmittag ist wenig los auf dem Heidelberger Weihnachtsmarkt. Vor den Glühweinständen stehen ein paar kleinere Gruppen, dazwischen ist jede Menge Platz. "Sie sind bestimmt wegen der Taschendiebstähle hier", ruft ein Passant, als Wahle und Weimer für die Zeitung fotografiert werden. Überhaupt reagieren die meisten Besucher sehr positiv. "Manche bieten uns sogar ein Stück Christstollen an", lacht Wahle. Von einer möglichen Terrorangst hat er noch nichts gespürt.

Da Eppler und Wieland auf den ersten Blick nicht als Polizisten zu erkennen sind, haben sie weniger Fans unter den Weihnachtsmarktbesuchern. Wieland, der sich seit 1996 schwerpunktmäßig um Taschendiebstähle und ähnliche Delikte kümmert, hat es längst aufgegeben, Passanten anzusprechen, die ihre Handys allzu leichtfertig zur Schau stellen oder ihre Umhängetaschen nicht richtig zumachen. Denn fast jedes Mal, wenn er dies in der Vergangenheit versucht hatte, musste er sich einen blöden Spruch anhören: "Das ist doch nicht Ihr Problem." Auch Eppler hat schon solche Erfahrungen gemacht. "Das ist alt, das klaut eh keiner", war die Antwort einer Frau, deren iPhone schon beinahe aus der Jackentasche gefallen wäre.

Viel passiert nicht in den zwei Stunden auf Streife: Eine Gruppe pensionierter Polizeibeamter trinkt auf dem Marktplatz einen Glühwein und begrüßt die ehemaligen Kollegen mit einem freudigen Hallo. Gut 20 Minuten später kommt der Ladendetektiv des Modehauses Kraus den Beamten in der Hauptstraße entgegen. Er will gerade eine CD mit Videobeweismaterial zu den Kollegen ins Polizeirevier Mitte bringen. "Wir haben eine 60-Jährige erwischt, die ein 200-Euro-Markenshirt geklaut hat", erzählt er. Der Detektiv kann anhand des Filmmaterials zeigen, dass die Tatverdächtige mit einer Nagelschere die Preisschilder entfernt hat.

Und auch wenn dieser Nachmittag recht ereignislos bleibt, haben Wieland und Eppler Interessantes zu berichten. Dass es zum Beispiel im Mai und Juni sehr viele Taschendiebstähle an der Bushaltestelle am Hauptbahnhof gegeben habe. Die Frauen, die dafür verantwortlich waren, wurden durch das Videomaterial aus den Bussen enttarnt. Drei wurden festgenommen, die anderen zur Fahndung ausgeschrieben. Eine der Täterinnen wurde jüngst vom Heidelberger Schöffengericht zu eineinhalb Jahren Haft auf Bewährung verurteilt, nachdem sie bereits sechs Monate in Untersuchungshaft gesessen hat. Es sind solche Ermittlungserfolge, wegen derer sich offenbar immer weniger Taschendiebe in die Stadt trauen. Und die dazu führen, dass die beiden Fahnder große Freunde der Videoüberwachung sind.