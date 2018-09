Das übliche Bild am traditionellen "Heidelberger Herbst"-Samstag: Die Hauptstraße war gewohnt voll, auch wenn gerade in der hinteren Altstadt, vor allem beim Flohmarkt, nicht so viel los war wie in den früheren Jahren. Fotos (2): Rothe

Von Daniela Biehl

So hat sich "Heidelberg Marketing" den erweiterten "Heidelberger Herbst" sicher nicht vorgestellt: Dass in Bergheim eigentlich niemand aufschlägt, dass die Straßen leer blieben. Dabei hatte man die 46. Auflage des Stadtfestes schon ganz bewusst bis nach Bergheim ausgedehnt - um die Innenstadt zu entlasten. Aber es ist und bleibt wohl ein Altstadtfest.

Hintergrund Am Sonntag meldete die städtische Veranstaltungsagentur "Heidelberg Event", 130.000 Besucher für den Samstag, im letzten Jahr waren es noch 120.000. Nur: Viele hatten den Eindruck, dass weniger los war als beim letzten Mal. Und so hält der Leiter des Polizeireviers Heidelberg-Mitte, Christian Zacherle, eine Zahl von 100.000 Besuchern für realistischer. Für den gestrigen Einkaufssonntag schätzt [+] Lesen Sie mehr Am Sonntag meldete die städtische Veranstaltungsagentur "Heidelberg Event", 130.000 Besucher für den Samstag, im letzten Jahr waren es noch 120.000. Nur: Viele hatten den Eindruck, dass weniger los war als beim letzten Mal. Und so hält der Leiter des Polizeireviers Heidelberg-Mitte, Christian Zacherle, eine Zahl von 100.000 Besuchern für realistischer. Für den gestrigen Einkaufssonntag schätzt er den Zustrom in der Innenstadt auf noch mal 50.000 Besucher - hier war es in etwa halb so voll wie am Tag zuvor. Allerdings, so Zacherle, "waren es deutlich mehr Leute als bei den verkaufsoffenen Sonntagen in früheren Jahren". Und sie feierten weitgehend friedlich: So gab es am Samstag vier Körperverletzungen, gestern gar keine Vorkommnisse. Zacherle: "Als Bilanz ist das okay, das haben wir auch an einem normalen Samstag." hö

Denn nur da geht alles seinen gewohnten Gang: Riesentamtam, Musik an allen Ecken und weit über 100 Flohmarktstände. Es ist Samstag, 10 Uhr, kurz vor der offiziellen Eröffnung und Maria Laudes-Mäurer baut ihren Stand auf, gleich am Eingang der Hauptstraße. Dass es heute proppenvoll wird, dass sie wohl ein gutes Geschäft machen wird, das weiß sie jetzt schon.

Und tatsächlich: Nur wenige Stunden später kommen so viele, dass man zeitweise schon im Getümmel stecken bleibt. Laudes-Mäurer kommt jeden "Herbst" mit ihrem Verein, den Catsitters. Seit 15 Jahren, sagt sie - und verkauft Bücher, Karten, Lampen, Kitsch. Dinge, die wertvoll sind, und solche, die man nicht mehr braucht. In den schmalen Seitenstraßen öffnen derweil auch Anwohner ihre Innenhöfe für private Flohmärkte. Und während da so mancher schon fast ein ganzes Wohnzimmer aufs Pflaster stellt, trommelt der Perkeo-Fanfarenzug die Altstadt zusammen. Auf Schritt und Tritt folgt ihm ein ganzer Menschenstrom zum Marktplatz hinauf: Wo sich OB Eckart Würzner unter den wachen Augen von Weinkönigin Katrin Klein, dem Perkeo, der Symbolfigur der hiesigen Fastnacht, und allerhand Lokalprominenz an den Fassbieranstich wagt. Nur zwei Schläge braucht er - ebenso wie Münchens OB Dieter Reiter auf dem Oktoberfest, kommentiert RNZ-Redakteur Micha Hörnle, der die Eröffnung amüsant und mit etlichen kommunalpolitischen Spitzen garniert moderiert.So fragt er den OB, was er Integrationsministerin Bilkay Öney vom Marktplatz aus twittern würde. Seine Antwort: "Wir sind eine weltoffene Stadt. Der ,Heidelberger Herbst’ soll auch ein Ort der Begegnung werden. Wir sollten nicht nur Probleme lösen, wir müssen auch mal feiern." Perkeo fasst sich da kürzer: "Kumm her, do is schee."

Dann aber: Als das Bier fließt, verstreut sich die Menge in der Altstadt, wo sich zur Mittagszeit auf zehn Bühnen alle paar Meter die Musikrichtung ändert, wo man tanzt oder auch nur schunkelt. Und im Anatomiegarten, hinter zwei Imbissbuden versteckt, ist noch eine Bühne der etwas anderen Art: Hier darf jeder, egal ob Laie oder Profi, ganz spontan ans Mikro. Es ist Julia Nagele, die als Erste hinaufsteigt, begleitet vom "Trio de Lucs" lässt sie den Swing der 30er Jahre wieder aufleben und singt wunderbar rau.

Zur gleichen Zeit ist Bergheim beinahe leer gefegt. Nur im SAP-App House ist wirklich etwas los. Zum "Heidelberger Herbst" haben die Softwareentwickler in der alten Tabakfabrik ihre Türen geöffnet, und so lehnt man dort an abgeschabten Tischen, an denen einst Tabak gedreht wurde, und lässt sich von Marketingchefin Gloria Costa nicht nur erzählen, welche Apps SAP eigentlich entwickelt, sondern auch, wie das so war mit der Tabakfabrik vor 100 Jahren. Oder man begibt sich gleich unter die Tüftler und programmiert einen Roboter. Das Programm jedenfalls zieht, am Nachmittag herrscht Hochbetrieb.

Im Alten Hallenbad sieht das etwas anders aus. Dort ist kaum was los. Dabei hatte sich die Markthalle doch wirklich Mühe gegeben und sogar Bands samt Live-Kochshow organisiert. Marktleiter Oliver Huthert findet deutliche Worte für die erweiterte Altstadt-Fete: "Wenn die Stadt den ,Herbst’ ernsthaft nach Bergheim ziehen will, ist noch einiges zu tun. Das jedenfalls ist kein ,Herbst’!"

Für das Dezernat 16, das Kultur- und Kreativwirtschaftszentrum, ist es schon "ein zaghafter Erfolg", so Zentrumsmanager Philipp Eisele - und in der Tat sind zwar keine Abertausende am Tanzen wie in der Altstadt. Aber immerhin 300 Leute, vor allem junges Publikum. Die bleiben auch bis spät in die Nacht, lauschen dem Klang von "Moglebaum" und den "Trip Tapes" - und trinken mit den Bands dann noch ein Bier. Ganz intim.