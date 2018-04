Im Marstallhof versammeln sich beim "Herbst" seit Jahren Freunde gepflegter Live-Musik. Am Samstag sind dort ab 18 Uhr wieder "The Wright Thing" zu Gast. Archivfoto: Rothe

RNZ. Den Heidelberger Herbst gibt es schon seit 46 Jahren - und man könnte meinen, dass alles darüber geschrieben ist. Allerdings hat jeder in der RNZ-Stadtredaktion seine Lieblingsorte oder Geheimtipps. Hier eine kleine Auswahl, die keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit hat.

> Micha Hörnle: Ich muss gestehen, dass ich als Moderator auf der Marktplatzbühne nie über den Uniplatz herauskomme. Wahrscheinlich, weil ich die ganze Zeit auf dem Flohmarkt vertrödele. Vor allem mag ich die Benefizstände mit ihrem herrlichen Krimskrams, den man nicht braucht - und dann doch kauft. Mein Geheimtipp ist ein Händler aus der Nähe von Limburg, der stets in der Nähe der Alten Brücke steht. Er hat so unfassbar schräge Sachen aus den 60ern und 70ern, dass ich mittlerweile mehr Standmixer und Espressogeräte in psychodelischen Farben habe, als ich jemals brauchen werde. Zumal ich weder mixe noch Espresso trinke.

> Sebastian Riemer: Ein durchschnittlich begabtes Nilpferd hat ein besseres Rhythmusgefühl als ich. Deshalb werde ich mich heute unerschrocken dieser eklatanten Schwäche stellen und zum "Tag des Tanzes" in die Stadthalle gehen. Sollte ich bis abends einen Discofox hinkriegen, ohne mir einen offenen Schien- und Wadenbeinbruch zuzuziehen, werde ich meine neuen Fertigkeiten direkt bei der anschließenden Tanznacht unter Beweis stellen.

> Anica Edinger: Seit die "Herbstzeitlosen" nicht mehr den Friedrich-Ebert-Platz bespielen, fehlt etwas beim "Herbst". Umso gespannter bin ich, was die "neuen" Vertreter der Gegenwartskultur, die "Breidenbach Studios", auf dem Theaterplatz am Samstag und am Sonntag bieten werden. Ich erhoffe mir jedenfalls alternative Kultur, die auch junge Studenten anspricht. Und, um doch noch ein bisschen "Herbstzeitlosen"-Luft zu schnuppern, geht es danach in den Karlstorbahnhof, wo die Künstler seit letztem Jahr ein neues Zuhause gefunden haben.

> Denis Schnur: Beim "Herbst" ist es mir in der Hauptstraße und auf den großen Plätzen meistens zu voll. Entsprechend meide ich die Altstadt heute und genieße dafür das etwas gemütlichere Programm morgen Vormittag: Den Brunch im Marstall und anschließend ein Bier bei schönstem Wetter beim Frühschoppen auf der Neckarwiese.

> Steffen Blatt: Er ist seit Jahren einer meiner Lieblingsplätze und auch für "Herbst"-Neulinge zu empfehlen: der Marstallhof. Dort kann man dieses Jahr zum Beispiel mit den Basketball-Profis der MLP-Academics Körbe werfen oder Street Art live erleben. Vor allem aber das Abendprogramm mit "The Wright Thing" und Gästen (ab 18 Uhr) ist einfach phänomenal. Diese Band mit einigen der besten Musikern der Region lässt niemanden still stehen. Und wer es noch etwas rauer und rockiger mag, kann die paar Meter zum Heumarkt laufen, wo die Stammgäste von "Dirty Deeds" ab 19 Uhr Stücke von AC/DC durch die Boxen jagen.