Wenn der 'Heidelberger Frühling' in die Stadt einzieht, dann präsentiert sich die Stadthalle in ihrem schönsten Licht. Archiv-Foto: Kresin

K.F./if. Jetzt ist er da, der "Heidelberger Frühling". Mit dem Eröffnungskonzert des NDR Sinfonieorchesters und Star-Geiger Daniel Hope beginnt am Samstagabend in der ausverkauften Stadthalle die 17. Saison des größten Musikfestivals der Region. Für Musikfreunde ist es der Startschuss für einen fünfwöchigen Rauschzustand, denn bis zum Festivalfinale am 20. April reiht sich ein Konzerthöhepunkt an den nächsten.

Dabei hat das Musikfestival ein großes Anliegen - es will ein Ort zu sein, an dem alle willkommen sind. Und willkommen sind die Besucher an 14 verschiedenen Orten. Es muss ja nicht immer nur die Stadthalle sein. Auch die Alte oder Neue Aula, die Hebelhalle oder auch die PH bieten sich bestens an.

Unter den weit über 100 Veranstaltungen finden sich sowohl Abende für den kenntnisreichen Musikfreund als auch für den neugierigen Einsteiger. Es gibt einen Familientag am 7. April, bei dem ein Programm für Kinder ab vier Jahren angeboten wird, und an Jugendliche richten sich die gleichaltrigen "Classic Scouts". Neben ihrem eigenem Konzert veranstalten die jungen Botschafter der Klassik wieder ihre beliebten allgemein verständlichen Einführungen vor einigen Konzerten. Außerdem geben die "Scouts" am 15. April Einblicke in den Entstehungsprozess des Musiktheaterprojekts "Sampled Identity", bei dem Klassik auf Rap und Hip-Hop trifft.

Längst ist das Eröffnungskonzert eines der wichtigsten gesellschaftlichen Ereignisse Heidelbergs. Doch der "Frühling" ist und bleibt ein Festival für Alle. "Ich freue mich sehr, dass der ,Heidelberger Frühling' zu einem Ereignis für die ganze Stadt und unsere Region geworden ist", so Intendant Thorsten Schmidt. "Wenn die Plakate und Fahnen hängen, werde ich immer wieder von Menschen angesprochen, die durch unser Festival zur klassischen Musik gefunden haben." Genau darum geht es Schmidt: Menschen durch die Arbeit des "Heidelberger Frühling" für Musik zu begeistern. Das Motto in diesem Jahr heißt "Perspektiven". Dieser Titel ist bewusst gewählt, geht es doch darum, den "Rahmen und die Formate von Konzerten kreativ zu inszenieren und so dem Publikum neue Perspektiven auf bekannte Werke zu eröffnen und die Schwelle für interessierte Neulinge zu senken", so Schmidt. An Außergewöhnlichem gibt es jedenfalls genug. So wie die Veranstaltung mit Cameron Carpenter. Was er spielen wird, entscheidet der junge Star an der Orgel erst am Tag des Konzerts.

Aber auch die musikalische Lesung "Das Tribschener Idyll" gehört dazu. Germanist Dieter Borchmeyer schlüpft am Sonntag um 11 Uhr in der Neuen Aula in die Rolle des Philosophen Friedrich Nietzsche, an seiner Seite der berühmte Tenor René Kollo als Richard Wagner und Nike Wagner in der Rolle ihrer Urgroßmutter Cosima.