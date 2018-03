Von Holger Buchwald

Es ist ein großer Moment für den Zoo, aber auch ein bisschen ein trauriger für die Heidelberger Tierfreunde, die ihre Jungbullen im Heidelberger Elefantenhaus längst ins Herz geschlossen haben: Gestern verließ Thai als erster Dickhäuter die "Männer-WG" in Heidelberg. Mitten in der Nacht wurde er per Kran auf einen Sattelschlepper verladen. Das Ziel: der neue Elefantenpark im Züricher Zoo. Gegen 4 Uhr morgens setzte sich der Schwertransport in Bewegung. Hintergrund HINTERGRUND > Die Jungbullen-Elefantengruppe im Heidelberger Zoo ist einzigartig in Deutschland und existiert seit Frühjahr 2010. Sie übernimmt eine wichtige Funktion im Europäischen Erhaltungszuchtprogramm (EEP) für Asiatische Elefanten. Denn pubertierende männliche Dickhäuter stellen die Tiergärten vor große Probleme. Im Alter zwischen vier und fünf Jahren werden die Bullen nämlich aus ihrer [+] Lesen Sie mehr HINTERGRUND > Die Jungbullen-Elefantengruppe im Heidelberger Zoo ist einzigartig in Deutschland und existiert seit Frühjahr 2010. Sie übernimmt eine wichtige Funktion im Europäischen Erhaltungszuchtprogramm (EEP) für Asiatische Elefanten. Denn pubertierende männliche Dickhäuter stellen die Tiergärten vor große Probleme. Im Alter zwischen vier und fünf Jahren werden die Bullen nämlich aus ihrer Geburtsgruppe herausgedrängt. Sie sind dann aber noch zu jung, um von Elefantenkühen als Partner akzeptiert zu werden. Für solche Tiere ist die "Jungbullen-WG" in Heidelberg gedacht. Bis sie - wie aktuell Thai - alt genug sind, um in anderen Zoos eine Zuchtgruppe zu übernehmen bleiben sie dort. Dieses Konzept ist dem Verhalten wild lebender Asiatischer Elefanten nachempfunden. Denn auch in ihrem natürlichen Lebensraum schließen sich pubertierende männliche Elefanten in Gruppen zusammen, messen dort spielerisch ihre Kräfte und trainieren überlebenswichtiges Sozialverhalten.

> Thai war bislang das zweitälteste Tier in der Gruppe und war auch in der Hierarchie die Nummer zwei. Voi Nam, der Chef, ist bereits zwölf Jahre alt. Er kam im Zoo Leipzig auf die Welt und könnte nun als nächster Heidelberg verlassen. Noch ist unklar, ob er wieder zurück nach Leipzig oder ins europäische Ausland geht. Tarak (8) und Gandhi (8) werden wohl noch ein Weilchen in der Kurpfalz bleiben.

> Das Elefantenhaus in Heidelberg wurde extra für die Jungbullen konzipiert. Allein die Laufhalle ist 500 Quadratmeter groß. Hinzu kommen die Boxen und das große Außengehege.

In Heidelberg hatte der neunjährige Thai stets drei weitere Jungbullen um sich. Zwei Tonnen wog er bei seiner Ankunft in Heidelberg im Frühjahr 2010. Inzwischen hat er eine weitere Tonne an Gewicht zugelegt und ist erwachsen geworden. In der Schweiz soll er sich nun mit Elefantenkühen in seinem Alter paaren. "Der Abschied von der Junggesellengruppe ist ein ganz normaler Weg, den auch ein Bulle in der freien Wildbahn gehen könnte", so Stefan Geretschläger, Revierleiter bei den Heidelberger Elefanten. Zusammen mit einer Kollegin, einer Tierärztin und Zoo-Kuratorin Sandra Reichler begleitete der Tierpfleger Thai nach Zürich. Gegen 10 Uhr morgens kam der Transport dort an.

"Die Fahrt war unproblematisch", zeigte sich Geretschläger erleichtert, als er gestern Nachmittag mit der RNZ telefonierte. Thai habe es mit seinem neuen Zuhause übrigens sehr gut getroffen. 50 Millionen Franken ließ sich der Züricher Zoo den erst im Juni eröffneten 11.000 Quadratmeter großen Elefantenpark kosten. Überall gibt es Wasserbassins und Duschen. Und wie in Heidelberg werden die Dickhäuter im "Geschützten Kontakt" gehalten - die Pfleger sind immer durch eine Schutzwand von den Tieren getrennt.

Thai blieb gestern noch in seinen neuen Boxen, die er vorsichtig erkundete. "Bei all den neuen Geräuschen und Gerüchen war dies für ihn sicher aufregend", weiß Geretschläger. In den nächsten Tagen wird er dann paarweise an seine neuen Mitbewohner gewöhnt. Dabei handelt es sich um sechs Elefantenkühe im Alter zwischen zwei Monaten und 50 Jahren sowie den 45-jährigen Bullen Maxi, der den jungen Thai nicht als Konkurrenz sehen wird, wie Geretschläger glaubt.

Das Experiment Jungbullen-WG im Heidelberger Zoo ist mit dem Umzug Thais vollendet und geglückt. "Sicherlich werden die anderen drei heute erst einmal doof gucken", stellte sich Geretschläger die Reaktion der verbliebenen drei, Voi Nam, Tarak und Gandhi, vor. Das Trio wird aber nicht lange unter sich bleiben. Noch in dieser Woche fährt Tierpfleger Tobias Kremer nach Belgien, um sich einen jungen Elefanten anzuschauen, der als jüngster in der Gruppe nachrücken könnte. Wenn alles gut läuft, wird er in wenigen Wochen in Heidelberg ankommen.