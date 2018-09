Von Timo Teufert

Heidelberg. Eigentlich sollte es bei der Entscheidung, die die Stadträte am Mittwoch im Stadtentwicklungs- und Verkehrsausschuss treffen mussten, um die Zukunft des Betriebshofes der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) gehen. Das trat bei der Diskussion aber in den Hintergrund: Denn den Gegnern einer Verlagerung des Betriebshofes auf den Großen Ochsenkopf ging es vielmehr um den Erhalt der großen Grünfläche westlich des Hauptbahnhofs. Und den Befürwortern um die Entwicklungsperspektiven des Stadtteils, wenn das Areal zwischen Bergheimer Straße, Carl-Metz-, Alter Eppelheimer und Emil-Meier-Straße frei würde.

"Wir sehen Vorteile für den jetzigen Standort, die Verlagerung des Betriebshofs an den Ochsenkopf ist mitnichten alternativlos", sagte Christoph Rothfuß (Grüne). Die Grünfläche am Großen Ochsenkopf müsse als Naherholungsfläche erhalten bleiben. Alexander Föhr (CDU) sprach von zwei vertretbaren Standortoptionen, allerdings gehe es darum, "ob wir Bergheim-West für die nächsten Jahrzehnte aus Sicht der Stadtentwicklung aufgeben, weil wir das zementieren, was wir derzeit haben", so Föhr. Stattdessen könne sich die CDU vorstellen, durch einen Umzug die Chance zu nutzen, ein urbanes Stadtteilzentrum zu schaffen. 40 Prozent der heute versiegelten Betriebshof-Fläche könnten dann zu einer Grünfläche werden. "Wir sind der Meinung, Bergheim-West kann mehr und hat mehr verdient", sagte Föhr. Die Zustimmung für einen Umzug an den Ochsenkopf sei nicht die populärere, aber die mutigere Entscheidung, erklärte der CDU-Stadtrat. "Es ist eine Entscheidung für oder gegen Bergheim", spitzt Baubürgermeister Jürgen Odszuck am Ende noch einmal zu und stieß damit ins gleiche Horn.

Bei der Abstimmung setzten sich aber die Gegner einer Verlagerung durch. Neun Stadträte von SPD, Grünen, Grün-Alternativer Liste, Bunter Linken und Linken stimmten für einen Antrag der SPD-Fraktion, den Standort Großer Ochsenkopf abzulehnen. Unabhängig davon will man sich nun auf die Erarbeitung eines Entwicklungskonzepts für Bergheim konzentrieren. Am 16. Februar muss der Gemeinderat endgültig darüber abstimmen.

Zuvor hatte der Technische Geschäftsführer der RNV, Martin in der Beek, vergeblich an die Stadträte appelliert: "Wir bauen das Netz in Heidelberg gerade aus. Laut unseren Prognosen wird es dadurch bis zu 10.000 zusätzliche Fahrgäste geben." Die dafür nötigen Straßenbahnen müsse man auf einem modernen Betriebshof abstellen können, an der Bergheimer Straße reiche die Kapazität seit Langem nicht mehr aus. Dort gelten auch die Betriebsabläufe als veraltet und sehr aufwendig (die RNZ berichtete), weshalb RNV und Stadt einen Neubau am Großen Ochsenkopf empfohlen hatten. Auf dem dortigen Areal zwischen der B 37 im Norden und der Gleistrasse der Bahn im Süden befand sich früher der Güterbahnhof der OEG, heute ist die Grünfläche im Flächennutzungsplan als Gewerbegebiet ausgewiesen. Für ihre Betriebshofneubauten in Mannheim und Heidelberg hat das Land der RNV zehn Millionen Euro zugesagt. Allerdings stehen diese Mittel laut in der Beek nur für Neubauten, nicht für Sanierungen zur Verfügung. "Wenn das Geld in Heidelberg jetzt nicht ausgegeben werden kann, muss ich es in Mannheim verwenden", sagte in der Beek. Der dortige Betriebshof müsse ebenfalls dringend erweitert werden, doch bislang war das Geld immer für Heidelberg vorgesehen, "weil es uns hier besonders drückt", so in der Beek.

Die Gegner der Verlagerung hoffen stattdessen auf mehr Fördermittel: Das Land arbeitet gerade an einer Fortschreibung des Landesverkehrsfinanzierungsgesetzes, das 2019 ausläuft. "Wir sollten die Zeit bis zur nächsten Förderperiode für eine Bürgerbeteiligung nutzen", sagte Irmtraud Spinnler (SPD). In der Beek dämpfte allerdings die Hoffnung, dass es ab 2019 mehr Zuschüsse geben werde. "Das Ministerium will in Strecken investieren, nicht in Betriebshöfe", vermutete er und warnte: "Wir können nicht noch länger Jahre warten. Wenn die Entscheidung weiter nach hinten verschoben wird, ist das ein Risiko für den Öffentlichen Nahverkehr in Heidelberg."

Und OB Eckart Würzner fügte hinzu: "Nimmt man die zehn Millionen Euro nicht in Anspruch, schädigt man die RNV. Das muss der Gemeinderat dann wieder finanziell ausgleichen." Verbleibe der Betriebshof an der Bergheimer Straße, müsse man auch unverzüglich Sanierungen angehen, die die Arbeitssicherheit beträfen. Derzeit werde im Betriebshof mit zahlreichen Ausnahmegenehmigungen der Aufsichtsbehörden gearbeitet.