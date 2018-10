Ulf Gieselers Gipfelbild vom Mount Vinson in der Antarktis - einer der Seven Summits. Foto: privat

Von Denis Schnur

Ganz langsam lässt das Wetter in Heidelberg erkennen, welche Jahreszeit gerade ist, zumindest nachts näherten sich die Temperaturen in den letzten Tagen dem Gefrierpunkt. Ulf Gieseler kann darüber nur lachen, mehr noch: "Bei so einem Winter leide ich", erklärte der Heidelberger Arzt bei seinem Vortrag beim "Wunderwelten"-Festival in der Musik- und Singschule. Schließlich hat der passionierte Bergsteiger schon zahlreiche Gipfel auf der ganzen Welt erklommen - teilweise bei mehr als 50 Grad unter Null und fast immer mit deutlich mehr Schnee.

Reisen zu sieben dieser zahlreichen Gipfel stellte der Expeditionsarzt und Reiseführer bei der siebten Auflage des Fotofestivals vor, bei dem neben Gieseler auch zahlreiche andere Abenteurer beeindruckende Bilder zeigten. Verteilt auf die sieben Kontinente der Erde präsentierte der Vorsitzende der Heidelberger Sektion des Deutschen Alpenvereins Bilder, Videos und Anekdoten zu den teils gefährlichen Aufstiegen.

Für Gelächter sorgte etwa der Bericht Gieselers von der höchsten Toilette Nordamerikas auf dem Berg Denali in Alaska (6194 Meter, bis vor Kurzem: Mount McKinley). Bei Wintertemperaturen von minus 60 Grad auf dem wohl kältesten Berg der Welt erledige man das Geschäft vor allem schnell: "Die RNZ liest dabei keiner", lachte der Arzt. Die Bergtoilette mit der wunderbaren Aussicht sei aber eine Ausnahme. Normalerweise trage daher jeder Bergsteiger immer eine Pinkelflasche und einen Plastikbeutel mit sich herum. Auch ein Video, das Gieseler auf dem Mount Vinson, dem mit 4897 Metern höchsten Berg der Antarktis drehte, sorgte für Stauen: Am Gipfel ist es dort so kalt, dass die Socken wie wild anfangen zu dampfen, sobald man die Wanderstiefel auszieht.

Mit unterhaltsamen Bildern, Videos und Karten lockerte der Heidelberger seinen Vortrag immer wieder auf. Er hatte aber auch durchaus Dramatisches zu berichten: Als Expeditionsarzt hat er regelmäßig mit der Höhenkrankheit und vor allem mit schlimmen Erfrierungen zu tun. Zudem komme es auf den höchsten Gipfeln der Erde immer noch regelmäßig zu Todesfällen durch Lawinen oder Stürme.

Was von Gieselers Vortrag aber hauptsächlich hängen bleibt, sind die beeindruckenden Bilder von noch beeindruckenderen Landschaften: etwa den Sonnenaufgang auf dem Kilimandscharo in Tansania (5859 Meter), den Blick vom Elbrus (5642 Meter), dem im russischen Kaukasus liegenden höchsten Berg Europas - je nach Definition der innereurasischen Grenze - oder von der mitten im Regenwald liegenden Carstensz-Pyramide (4884 Meter, Papua/Indonesien). Diese Aussichten liefern Gieseler auch die Motivation für seine Touren. Sie sind mit der Grund, warum er mit einem Leben als "ewigem Spagat zwischen Stethoskop und Eispickel" zufrieden ist und warum er all die Strapazen immer wieder auf sich nimmt.

Denn: "Für das Höhenbergsteigen braucht man vor allem eines: Ein Höchstmaß an Leidensfähigkeit." Wie sich die äußert, zeigen zum Beispiel seine Fotos vom Heiligabend 2008, den er mit seinem Team am Fuße des Aconcagua in Argentinien verbrachte, dem mit 6962 Metern höchsten Berg Südamerikas. "Man saß da in der Kälte zwischen Steinen und Schnee und dachte an die Verwandten im warmen Zuhause." Noch dramatischer war es beim Aufstieg auf den Cho Oyu in Nepal - mit 8201 Metern der höchste Berg auf Gieselers "Weltreise": Bei der Expedition starben sogar zwei seiner Mitstreiter.

Entsprechend hat der Expeditionsarzt und Reiseführer auch riesigen Respekt vor dem Mount Everest. Da er selbst nun schon weit jenseits der 30 Jahre sei, traue er sich diesen Aufstieg nicht mehr zu. "Man muss sich im Leben Ziele setzen", so Gieseler. "Und mein Ziel ist es, den Mount Everest im nächsten Leben zu besteigen."