Von Micha Hörnle

Bisher lag Schlierbach, mit seinen 3200 Einwohnern nach der Bahnstadt kleinste Stadtteil Heidelbergs, immer ein bisschen im Windschatten kommunaler Auseinandersetzungen. Das hat sich in den letzten Wochen geändert: Im Osten des lang gezogenen Stadtteils diskutiert man über die Ansiedlung eines Rewe-Marktes - durchaus kontrovers. Im Westen erregt man sich einhellig über das Schicksal des Hausackerwegstegs. Denn der ist baufällig und seit Mitte Januar gesperrt, Ende Februar teilte die Stadtverwaltung mit, dass er nicht mehr sanierungsfähig sei und abgebaut werden müsse. Nun ist klar, dass er im Sommer wegkommt, der genaue Zeitraum wird noch mit der Bahn abgestimmt.

Und dann gingen die Wellen der Empörung hoch, denn man sieht sich nun von der Altstadt abgeschnitten - zumal die vor drei Jahren neu eingeführte Buslinie 30 nur bis 19 Uhr und nicht an Samstagen, Sonn- und Feiertagen verkehrt. Anwohner Ulrich Blanché ärgert sich über die städtische Informations- oder vielmehr Nichtinformationspolitik: Die Schlierbacher, so sein Vorwurf, würden nicht angehört und wie von oben herab behandelt. Blanché macht der Stadt noch einen anderen Vorwurf: 1992 übernahm sie von der Deutschen Bahn die beiden Stege über die Bahngleise, denn direkt hinter dem Karlstor gibt es einen weiteren, der zum Valerieweg führt. Auch wenn beide Stahlkonstruktionen schon vor 23 Jahren nicht im besten Zustand waren, habe sie die Stadt seitdem nur noch mehr verlottern lassen.

Tatsächlich, so gibt auch die Stadtverwaltung zu, sei "der Valeriesteg am Karlstorbahnhof ebenfalls in keinem guten Bauzustand". Aber immerhin, so eine Stadtsprecherin: Beide sollen nicht einfach so ersatzlos abgerissen werden. Denn immerhin lägen bereits "Entwurfsplanungen für den Neubau eines Fußgängerstegs am Hausackerweg" vor. Nur: "Für die Ausführungsplanung und den Neubau sind jedoch im aktuellen Doppelhaushalt keine Mittel vorgesehen. Ob und wann ein Neubau erfolgen kann, muss zum kommenden Doppelhaushalt im Zuge der Maßnahmenpriorisierung diskutiert werden." Die Kosten für einen kompletten Neuaufbau liegen bei rund 750 000 Euro. Mit ebenso viel rechnet die Stadt, wenn der Valeriewegsteg saniert werden soll. "Für ihn ist mittelfristig eine Sanierung vorgesehen: Die Umsetzung wird dann im Rahmen der Haushaltsberatung 2017/18 zu diskutieren sein", so eine Stadtsprecherin.

Nun könnte man ja für die steglose Zeit am Hausackerweg einen kleinen Pfad entlang der Gleise zum Valerieweg einrichten. Doch die Stadt winkt ab: "Diese Idee ist nicht machbar, weil das Gelände von den Gleisen hoch zum Valeriesteg aufsteigt. Abgesehen davon wären tiefer gehende Abstimmungen und Planungen mit der Deutschen Bahn notwendig."