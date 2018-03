bik. Der Heidelberger Frühling feiert seinen 20. Geburtstag prächtig - mit Künstlern und Zuhörern sowieso, jetzt aber auch mit einem Geburtstagsempfang, zu dem Intendant Thorsten Schmidt und Oberbürgermeister Eckart Würzner einluden. Für Schmidt lebt der "Frühling" nicht nur von der Anziehungskraft der fantastischen Konzerte, sondern führt Menschen zusammen und wurde so zum vielleicht wichtigsten gesellschaftlichen Treffpunkt der Region.

Jedes Jahr entdeckt er selbst ganz neue Aspekte. Manchmal waren es die großartigen Künstler, die die Frühlingswochen prägten, ein andermal gerieten einzelne Konzerte so beeindruckend, dass das Publikum sie enthusiastisch feierte. Diesmal spürt Schmidt etwas ganz Subtiles an den Festival-Orten: eine offene, eine freudige und beschwingte Atmosphäre. Das wurde auch nach dem Konzert am Freitag deutlich, als der Pianist Uri Caine im Festivalzentrum noch Jazzvariationen über klassische Themen von Bach bis Mozart spielte. Die verbliebenen Gäste liebten diese "Late Night"-Zugabe.

Dass der "Heidelberger Frühling" nicht allein kultureller Boschafter der Stadt in die Welt hinaus ist, sondern zum prominenten Standortfaktor für die gesamte Region wurde, unterstrich Luka Mucic, Vorstandsvorsitzender des Vereins Zukunft Metropolregion Rhein-Neckar, beim Empfang im Kammermusiksaal. Für den SAP-Finanzchef ist es vor allem das Bestreben des Festivals, Innovationen zu wagen, ohne die kulturellen Wurzeln zu vernachlässigen, die diesem die Anerkennung eintragen. Die Etablierung der Lied-Akademie etwa leiste mehr als einen Beitrag zur Talentförderung bei jungen Sängern aus aller Welt - sie trage zur Willkommenskultur bei.

Das Land, das keine Bodenschätze besitze, sei darauf angewiesen, seine starke Position in den Bereichen Bildung und Kultur zu halten, unterstrich Mucic und verwies auf den nationalen Bildungsgipfel "EduAction" Anfang Juli in Mannheim und Heidelberg, bei dem die Herausforderungen der Zukunft diskutiert und angepackt werden sollen.

Die Region habe es geschafft, über Kunst, Kultur und Wirtschaft zusammenzuwachsen, stellte OB Würzner fest. Er hat auch die räumlichen Voraussetzungen dazu im Auge: das Kongresszentrum, das zu bauen, und den "Edelstein" Stadthalle, der als Konzerthaus weiter zu polieren sei.