Helmut Kohl am 25. Juni 2011 in seiner ehemaligen Alma Mater. Foto: Hoppe

Als rheinland-pfälzischer Ministerpräsident besuchte Helmut Kohl am 1. Oktober 1974 das US-Hauptquartier in Heidelberg. Foto: Ballarin

Helmut Kohl, François Mitterrand und Oberbürgermeisterin Beate Weber nahmen am 8. Juni 1994 ein Bad in der Menge. Foto: Pfeifer

Von Micha Hörnle

In einem war Helmut Kohl seiner Zeit wirklich etwas hinterher, sozusagen auf dem Stand vor 1803. Denn für ihn gehörten die Pfalz und die Kurpfalz immer noch zusammen, linksrheinisch oder rechtsrheinisch machte da keinen Unterschied. Und so sagte er am 15. Oktober 1996, als er den spanischen Ministerpräsidenten José Aznar durch Speyer, Schwetzingen und Heidelberg führte, dass er ihm "einmal meine Heimat zeigen" wolle. Damit war Aznar nicht allein: Der wohl bedeutendste Besuch war der mit François Mitterrand am 8. Juni 1994: 7000 deutsche und französische Jugendliche waren auf den Uniplatz gekommen. Und sowohl der Kanzler wie der französische Präsident widmeten sich in ihren Reden ganz ihrem gemeinsamen Lieblingsprojekt: dem vereinigten Europa.

Die vielen dienstlichen Besuche Kohls in Heidelberg sind gut dokumentiert, über die vielen inoffiziellen kann man nur spekulieren. So schrieb die RNZ am 28. Dezember 1987 halb-ironisch, dass Kohl "in einem Altstadt-Café Entspannung suchte", während sein Erzrivale Franz Josef Strauß in wichtiger Mission in Moskau war. Am 4. Januar 1983 berichtete die RNZ von einer Visite des damals frisch gewählten Kanzlers in Heidelberg: Er saß bei der Spezialtorte im Café Schafheutle und gab über seine Gewohnheiten bei Privatbesuchen bereitwillig Auskunft: Er gehe oft in den Zoo und wandere gerne alte Strecken aus seiner Studentenzeit ab: Hauptstraße bis zum Rathaus und dann zurück zur Peterskirche. Gewohnt habe er in der Stadt nie: "Ich bin immer von Ludwigshafen rübergefahren."

Sein bestimmt am besten abgeschirmter Aufenthalt ist neun Jahre her. Nach einem Sturz Ende Februar 2008 kam er mit einem schweren Schädel-Hirn-Trauma in die Heidelberger Uniklinik und später zur Reha in die Schmieder-Kliniken auf dem Speyererhof. Und dort heiratete er am 8. Mai 2008 dann seine Lebensgefährtin Maike Richter in der kleinen Kapelle - unter Ausschluss der Öffentlichkeit.

Schon zu dieser Zeit waren seine privaten Ausflüge nach Heidelberg, meist in sein Lieblingscafé Schafheutle, selten geworden - er hatte sie meist mit seiner ersten Frau Hannelore gemacht. Immerhin wurde er ab und an noch im Restaurant "Die Rainbach" in Neckargemünd-Rainbach gesichtet - hier sogar im Herbst 2003 mit Maike Richter, die Kohl damals noch als "meine frühere Praktikantin aus Bonn" vorstellte. Erst eineinhalb Jahre später wurde die Verbindung offiziell. Fünf Jahre zuvor, im Oktober 1998, kurz nach seiner Abwahl, machte sogar das Gerücht die Runde, Kohl wolle auf dem Dilsberg sein Altersdomizil errichten - wozu es dann doch nicht kam.

Kohls Bande zu Heidelberg stammen vor allem aus seiner Studentenzeit: Von 1951 bis 1956 war er für Geschichte und Staatswissenschaften eingeschrieben, dann wurde er Mitarbeiter am Alfred-Weber-Institut, bis er 1958 promovierte. Um diese Dissertation zum Thema "Die politische Entwicklung in der Pfalz und das Wiedererstehen der Parteien nach 1945" ranken sich bis heute etliche Mythen: So berichtete die RNZ im Juni 1983, dass die 161-seitige Arbeit plötzlich aus der Universitätsbibliothek verschwunden war: Linke Aktivisten hatten sich als Mitarbeiter des Kanzleramts ausgegeben und sie an sich nehmen wollen. Noch heute liegt sie unausleihbar unter Verschluss.

Doch gerade seine Alma Mater ließ Kohl nicht los: Im Juni 2010 spendete er ihr 700.000 Euro, mit der der ihm verliehene Roland-Berger-Preis für Menschenwürde dotiert war, für die Renovierung der Neuen Universität. Und natürlich war er Ehrengast (und übrigens auch Schirmherr der Sanierung), als am 25. Juni 2011 das Gebäude nach 20-monatigen Bauarbeiten wieder eingeweiht wurde - der Höhepunkt der Feiern zum 625-jährigen Bestehen der Ruperto Carola. Schließlich war er 25 Jahre früher, beim "runden" Unijubiläum, bereits Hauptredner gewesen - damals noch in seiner Frühzeit als Bundeskanzler. Bei seiner Ansprache in der Neuen Uni vor sechs Jahren war Kohl immer noch von den Folgen seines schweren Sturzes gezeichnet: Er saß seither im Rollstuhl, seine Worte waren kaum zu verstehen, "doch der Verstand war hellwach", wie es in der RNZ hieß. So sprach er in seiner 15-minütigen Rede von der "Freude, dieses alte Haus nach so vielen Jahrzehnten wiederzusehen" - und er erinnerte daran, dass es vor allem Amerikaner waren, die 1928 den Bau erst ermöglichten. Damit war er, neben Europa, bei seinem zweiten Lieblingsthema: gute Beziehungen zu den USA.

Ende Februar 2011 kam Kohl wieder nach Heidelberg, dieses Mal wieder zu den Schmieder-Kliniken - wenn auch nicht mehr als Patient: Er sprach das Grußwort, als der Anbau eingeweiht wurde: "Das ist ein großer Tag für mich", sagte der Altkanzler. Bei seiner Entlassung habe er sich geschworen, zur Einweihung des neuen Traktes wiederzukommen. Und er verwies auf das Motto der Kliniken "Niemals aufgeben", was er sich auch zu eigen gemacht habe. Und dann wandte er sich wieder dem Großen und Ganzen zu: Deutschland und der Welt. Der Saal applaudierte stehend.

Diese Achtung war Kohl in Heidelberg nicht immer zuteil geworden - zumindest nicht in seiner Zeit als Kanzler: Beim Auftritt mit Mitterrand gellte ihm auf dem Uniplatz ein lautes Pfeifkonzert von Studenten entgegen, ebenso bei seinem Auftritt im März 1996 an gleicher Stelle beim Landtagswahlkampf. Doch bei seinen Besuchen im Ruhestand hatten auch die Kritiker ihren Frieden mit dem Altkanzler gemacht.