Von Marion Gottlob

Es war ein schwieriger Schritt: Die 90 Jahre alte Ruth hat sich in diesem Jahr zu einem Leben im Altenpflegeheim Philippus entschieden. Früher hat sie in einem großen Haus gewohnt, nun muss sie ihr gesamtes Hab und Gut in einem einzigen Zimmer unterbringen. "Man trennt sich so schwer von manchen Dingen", sagt sie und lächelt ein wenig wehmütig. Dann jedoch lässt sie da Gefühl hinter sich und fügt hinzu: "Ich bin herzlich aufgenommen worden in dieser Wohngemeinschaft mit christlichem Geist."

Wer die monatliche Zeitschrift des Haus Philippus, einer Einrichtung der Altenpflege der Evangelischen Stadtmission Heidelberg, durchblättert, dem fällt eines auf: die vielen Termine für Geburtstagskinder, die weit über 80 Jahre alt sind. Ein Grund dafür ist sicher, dass sich Menschen heute immer später für ein Leben im Heim entscheiden. Ein weiterer ist der medizinische Fortschritt. Aber auch die gute Führung eines Altenpflegeheims trägt zum Wohlbefinden der Bewohner bei. Leiter Matthias Dürr ist seit 26 Jahren im Haus: "Mein Team und ich sind bei unserer Arbeit mit viel Herzblut dabei."

Auch die Bewohner selbst haben ihren Anteil am Gelingen eines Lebens im Heim bei. Ein Beispiel ist Irene Miethke, die bald 88 Jahre alt wird. Sie war medizinisch-technische und chemisch-technische Assistentin. Vor sechs Jahren zog sie ins Philippus, weil ihr Augenlicht nachließ. Alle Freunde waren dagegen: "Um Gottes Willen, wie kannst du so etwas tun." Heute loben die Freunde sie für den mutigen Schritt. Miethke ist Mitglied des Heimbeirats und beteiligt sich an der Gymnastik- und Musikgruppe. Vor allem entwirft sie nun Gedichte: "Ich lerne sie auswendig, und mein Sohn Jörg schreibt sie auf, weil ich das wegen meiner Augen nicht mehr selbst tun kann." Dann werden die Texte in der Monatszeitschrift gedruckt. Am meisten freut sich die Dichterin über ein Echo von ihren Mitbewohnern.

Seit wenigen Wochen ist auch die 95 Jahre alte Lydia eine Bewohnerin des Philippus. Jeden Tag freut sie sich an den Kleinen aus der Kinderkrippe: "Die sind herzig." Das Philippus ist in Deutschland wohl die erste Pflegeeinrichtung, die eine Kinderkrippe ins Haus integriert hat. Begeistert erzählt Lydia von einem Ausflug zur Bergbahn. Es war so viel Betrieb, sodass sie auf die Fahrt zum Schloss verzichtete und stattdessen ihre Urenkelin besuchte, die neben ihrem Studium in einem Altstadt-Café jobbt. Über ihr neues Zuhause sagt sie mit Humor: "Ich bin mit allem zufrieden, von der Suppe bis zum Nachtisch."

Ein bisschen mehr gehört dazu: Da ist die Pflege unter Leitung von Peter Gehre. Da ist das Team mit Sozialpädagogin Juliane Hövelmann, die beim Übergang ins Heim behilflich ist. Vor allem ist aber das Miteinander wichtig. Das Philippus gehört zu den wenigen Einrichtungen mit einem eigenen Seelsorger. Michael Reichert hilft, wenn jemand über den Verlust eines Partners hinwegkommen muss, so wie Susanne Wolter. Von Montag bis Freitag hält er eine Morgenandacht, gerne spricht er mit jedem einzelnen Besucher. Er hat - wohl als erster in Deutschland - für Bewohner mit schwerster Demenz eine besondere Form des Gottesdienstes entwickelt: Er salbt den Menschen behutsam die Stirn. "Ich lerne, die Gesten jedes einzelnen Menschen zu deuten", sagt er. Zutiefst berührt war er, als eine schwer kranke Frau seine Bewegungen mitmachte. Wenn man ihm zuhört, dann weiß man - jeder Moment des Lebens ist lebenswert.