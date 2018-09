Heidelberg. (rie/ste) Seit vor gut einem Jahr die ersten Asylsuchenden in Patrick Henry Village einzogen, gab es im nahe gelegenen Stadtteil Kirchheim von Zeit zu Zeit teilweise absurde Gerüchte über Straftaten. So wurde gemunkelt, Flüchtlinge hätten ein Pferd gestohlen, getötet, gegrillt und gegessen. Das stimmte natürlich nicht, ebenso wenig wie andere Horrorgeschichten.

Häufig wurde auch kolportiert, der Lidl-Markt in Kirchheim werde aufgrund zu vieler Ladendiebstähle schließen. Dieses Gerücht geistert aktuell wieder durch Heidelberg - allerdings auf die Spitze getrieben: Vor Kurzem habe demnach eine große Gruppe von Flüchtlingen mehrere Einkaufswägen beladen und sei ohne zu bezahlen aus dem Markt gegangen. Damit nicht genug, denn die herbeigerufene Polizei habe die Gruppe ziehen lassen - und der Lidl-Markt nach dem Vorfall frühzeitig zugemacht. Die Lidl-Konzernzentrale in Neckarsulm antwortet auf das Gerücht knapp: "Einen solchen Vorgang in Heidelberg-Kirchheim können wir nicht bestätigen." Der Polizei ist der Vorfall ebenfalls nicht bekannt. Nach der Anfrage der RNZ fuhr am MIttwoch eigens eine Streife zu dem Laden im Heuauer Weg, um mit der Marktleitung zu sprechen. Auch diese wusste von dem angeblichen Massendiebstahl nichts.