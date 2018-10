hö. In diesem Jahr gibt es nicht wie sonst drei Schlossbeleuchtungen, sondern vier - und außerdem drei Extra-Feuerwerke. Das erste Spektakel war vorgestern - als Abschluss des deutsch-amerikanischen Volksfests. Es war wohl zu kühl (und außerdem an einem ungewohnten Sonntag), weswegen sich nur relativ wenige Schaulustige einfanden. Die weiteren beiden Feuerwerke sind für den 10. und 11. August vorgesehen, zu den 400-Jahr-Feiern der Fürstenhochzeit. Eine klassische Schlossbeleuchtung außer der Reihe gibt es bereits am Pfingstmontag, 20. Mai, zum Turnfest. Ansonsten bleibt es bei den bekannten Daten 1. Juni, 13. Juli und 7. September. Der Unterschied zwischen Feuerwerk und Schlossbeleuchtung ist das bengalische Feuer im Schloss, das an seine Zerstörung 1689/93 erinnert. Dem folgt dann das Feuerwerk auf der Alten Brücke - eine Erinnerung an die Ankunft des Hochzeitspaares in Heidelberg am 17. Juni 1613.