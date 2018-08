hö. Kurz vor dem ersten Advent steht Heidelberg vor seinem ersten Hochwasser, das aller Voraussicht aber nicht dramatisch ausfallen wird. Allerdings ließen die Regenfälle im Lauf des Donnerstags den Neckar rasant steigen: Noch am Morgen maß man an der Karlstorschleuse den Normalstand von etwas über zwei Metern, am Mittag waren es schon 2,60 Meter und um 17 Uhr über drei Meter. In der Nacht auf Freitag stieg der Pegel auf 3,20 Meter - inzwischen fällt er allerdings wieder..

Ab 3,55 Meter wird die B 37 an der Alten Brücke überflutet - diese Marke wird wohl in den kommenden Tagen nur im ungünstigsten Fall erreicht - je nach Niederschlagsmenge. Der Leinpfad war am Donnerstag bereits gesperrt. Die Stadt bat auch dringend darum, die an der Alten Brücke geparkten Autos wegzufahren. Die Hochwasserkräfte der Stadt sind im Einsatz, ab 2,90 Meter wird das Hochwasserbüro in der Unteren Neckarstraße 72 besetzt. Im vorletzten Winter gab es zwei Hochwasser: Am 8. Dezember 2010 reichten bei einem Pegelstand von 4,04 Metern noch Sandsäcke an der Alten Brücke, ab dem 7. Januar 2011 rollte das Hochwasser erneut an, der Scheitelpunkt wurde am 14. Januar 2011 mit 4,68 Metern erreicht. Damals wurden auch erstmals die neuen Aluminium-Hochwasserwände aufgebaut, die einen Wasserstand von 6,20 Metern halten können. Am schlimmsten war es allerdings am 22. Dezember 1993 mit 6,61 Metern.

Aktuelle Informationen zur Situation am Neckar und Hinweise zum Verhalten im Hochwasserfall gibt es bei der Hochwasser-Vorhersage-Zentrale Baden-Württemberg. Eine Webcam der Stadt zeigt darüber hinaus die Lage an der Alten Brücke.