Impressionen vom RNZ-Leserfest: Die Fotografen begaben sich auch in schwindelnde Höhen (links oben), selbst größte Hunde blieben friedlich (links unten), um 15.30 Uhr staunten die Beteiligten nicht schlecht, dass sie die aktuelle Sonderbeilage in den Händen hielten (Mitte), zu lachen gab es viel, auch für die Familie der Geschäftsführerin Inge Höltzcke (Mitte rechts) und die Leserinnen und Leser lernten die meisten der 70 Redakteure kennen - wie die Mannschaft aus Buchen, dem nördlichsten Außenposten des Verlags (rechts unten). Fotos: Joe, vaf, Rothe, Dorn

Impressionen vom RNZ-Leserfest: Die Fotografen begaben sich auch in schwindelnde Höhen (links oben), selbst größte Hunde blieben friedlich (links unten), um 15.30 Uhr staunten die Beteiligten nicht schlecht, dass sie die aktuelle Sonderbeilage in den Händen hielten (Mitte), zu lachen gab es viel, auch für die Familie der Geschäftsführerin Inge Höltzcke (Mitte rechts) und die Leserinnen und Leser lernten die meisten der 70 Redakteure kennen - wie die Mannschaft aus Buchen, dem nördlichsten Außenposten des Verlags (rechts unten). Fotos: Joe, vaf, Rothe, Dorn

Von Sebastian Riemer

Als am Samstag um 17 Uhr gerade die letzten Besucher das Leserfest zum 70. Geburtstag der RNZ verließen, atmete einer der Drucker erst einmal tief durch: "Wow, was für ein Tag!" Recht hatte er, denn so viel Betrieb war noch nie in der RNZ-Druckerei im Heidelberger Pfaffengrund. Über 2000 Leser erlebten im Laufe des Tages in kleinen Gruppen die einzelnen Stationen des Druckprozesses. Doch nicht nur die Drucker waren beeindruckt, als alles vorbei war. "Das war ein großartiges Fest", zog Chefredakteur Klaus Welzel Bilanz. "Ich bin wirklich stolz auf unsere Mannschaft, durch deren Einsatz dieser Tag ein durchschlagender Erfolg wurde."

Schon morgens um 11 Uhr, als Welzel gemeinsam mit Verlegerin Inge Höltzcke das Fest eröffnete, waren die Bänke vor der Bühne gut besetzt - auch von vielen Bürgermeistern aus der Region. Und der Besucherstrom riss bis zum Abend nicht ab.

Impressionen vom Leserfest. Video: Reinhard Lask

Doch die RNZ-Leser kamen nicht nur in Scharen, sie hatten auch richtig Spaß. "Wir wollten mal schauen, wie die RNZ so feiert", sagte Klaus Albert aus Hirschhorn, der mit seiner Frau Martina da war. "Und wir müssen sagen: Ihr versteht was vom Feiern!" Das fand auch der sechsjährige Leon, der mit seinen aus Eppelheim gekommen war. Stolz trug er seinen Luftballon-Alien auf dem Kopf, den ihm "Magic Michael" alias Michael Tönnies gebastelt hatte. "Nachher gehe ich noch mal hin und wünsche mir einen Löwen."

Einige Redakteure verbanden die Arbeit mit dem Vergnügen und produzierten während des laufenden Festes eine Sonderbeilage, die heute allen RNZ-Ausgaben beiliegt. Mitten im Druckzentrum war die "gläserne Redaktion" aufgebaut, wo die Leser dem Team beim Schreiben und Layouten über die Schulter schauen konnten. Die Journalisten, Fotografen und Drucker leisteten ganze Arbeit: Als schon kurz nach 15.30 Uhr die ersten Exemplare der Sonderbeilage ausgegeben wurden, sorgte das für Staunen. Plötzlich verstummten viele Gespräche und alle wollten einen Blick in die druckfrische Beilage werfen. "Ich habe gerade vor einer Stunde noch zugeguckt, wie der Redakteur dieses Bild betextet hat", meinte Clara Jung aus Mosbach ungläubig. Und ihr Mann Alexander fügte hinzu: "Jetzt weiß ich, wie ihr das immer schafft, spätabendliche Fußballspiele am nächsten Tag im Blatt zu haben."

RNZ-Leserfest - Fotogalerie 1

Das Programm auf der Bühne sorgte dafür, dass einige Besucher ihre Pläne für den Samstag umwarfen - und einfach den ganzen Tag beim Leserfest verbrachten. So hatte Wilhelm Steinmann aus Leimen morgens Redakteurin Anica Edinger noch für die Sonderbeilage in den Block diktiert, er plane, am Nachmittag die Sandhäuser Kerwe zu besuchen. Um 16 Uhr traf sie ihn wieder - und er musste zugeben: "Das Programm war so spannend, da bin ich einfach geblieben."

Über den Tag verteilt stellten die Moderatoren, Stadtredaktions-Leiterin Ingrid Thoms-Hoffmann und Wochenendmagazin-Chef Rolf Kienle, alle 20 Redaktionen vor. Dabei erfuhren die Leser auch vieles über die privaten Interessen der Redakteure. "Man könnte meinen, das ist die Musik-Redaktion", sagte Klaus Hohage aus Heidelberg, als das Politik-Team von seinen Hobbys erzählte: Fast alle spielen ein Instrument. "Ich finde es toll, dass man auch mal was über die Leute erfährt, deren Artikel man jeden Tag in der Zeitung liest", meinte seine Frau Ursula Hohage.

RNZ-Leserfest - Fotogalerie 2

Zwischendurch sorgte immer wieder Freddy Wonder mit seiner Band für Stimmung - und viele Festgäste tanzten sich an diesem recht kühlen Herbsttag einfach warm. Auch das Interview, das Sport-Ressortleiter Joachim Klaehn live auf der Bühne mit Rollstuhl-Sprinter Marc Schuh und dem Gewichtheber-Ehepaar Tom und Julia Schwarzbach führte, stieß auf Interesse (siehe Artikel im Sport).

Kurz, knackig und vielleicht am passendsten resümierte am Ende Lisa Peters aus Heidelberg, die seit einem Jahr RNZ-Abonnentin ist: "Schade, dass es schon vorbei ist." Und dann brauste die 32-Jährige mit dem Mofa davon - die Sonderbeilage unter dem Arm.