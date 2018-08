Von Tobias Schopper 'Es ist einfach Magie', sagt Josef Tran und grinst dabei verschmitzt. Blitzschnell hat er gerade die Spielkarten durch seine Hände gleiten lassen. Er mischt und stapelt - und urplötzlich taucht die gesuchte Karte zwischen seinen Zähnen auf. Angesprochen auf das Geheimnis des Tricks wiederholt er: 'Einfach Magie'. Tran ist 15 Jahre alt, besucht das St. Raphael-Gymnasium in Neuenheim und hat ein besonderes Hobby: Er macht Magie mit Karten. Und es geht verdammt schnell, wenn er seine Kunststücke vollführt. Dabei lässt er einzelne Karten auf einem Finger rotieren oder einen Stapel Karten von einer Hand in die andere fliegen. Dabei wirkt er zwar sehr konzentriert, bleibt aber trotzdem ganz locker und entspannt. Angefangen hat alles vor etwa zwei Jahren. Im Internet sah Josef Videos von Kartentricks. Sein Interesse war geweckt. 'Am Anfang lag meine Motivation darin, dass ich mich grundsätzlich für Sachen interessiere, bei denen ich nicht weiß, wie sie funktionieren.' Vier Tage lang hat er sich ein und denselben Trick wieder und wieder angeschaut. Dann versuchte er so lange, ihn nachzumachen, bis es klappte. Und so ging es immer weiter: Neben Videos aus dem Internet kamen Tutorials auf DVD hinzu, mit denen er sich die Tricks nach und nach selber beibrachte. 'Der Schlüssel liegt darin, dass der Trick einfach und überraschend sein muss', erklärt Josef, 'und die schwersten Tricks sind die, die einfach wirken.' Mittlerweile hat er ein festes Repertoire an Kunststücken, arbeitet aber weiter an neuen Tricks. 'Ich fange schon an, die älteren wieder zu vergessen', lacht er. Statt der großen Show bevorzugt Josef Tran das Aufführen von Tricks von Person zu Person, denn dann sei der Effekt viel größer als auf einer Bühne fernab vom Publikum. 'Street magic', nennt er das - also Straßenmagie. 'In der Performance ist es wichtig, dass man authentisch wirkt und sich nicht verstellt', erklärt er, 'dabei muss man sich spontan auf sein Gegenüber einstellen und versuchen, die Person richtig einzuschätzen.' Eine gelungene Performance müsse lustig sein und als Artist 'darf man nicht betonen, dass man etwas kann, was der andere nicht kann'. Und deshalb übt er seine neuen Tricks zunächst vor dem Spiegel, vor der Kamera und dann vor der Familie. Erst danach führt er sie auch vor Leuten auf, die er nicht kennt. Etwa, wenn er auf den Bus wartet: Dann packt er spontan seine Karten aus und führt fremden Menschen sein Können vor. 'Das ist für mich eine gute Übung und ich mache anderen damit eine Freude.' So hat er auf einer Klassenfahrt nach Barcelona die spanischen Schüler auf dem Pausenhof mit seinen Kunststücken unterhalten. Ebenso in Las Vegas, wo er seine Tricks auf der Straße vorführte und damit sogar die ansonsten so grimmig dreinschauenden Sicherheitsleute zum Lachen brachte. Täglich übt Josef rund eine Stunde an seinen Fähigkeiten. Nebenbei spielt er noch Cello und Schlagzeug, trägt Zeitungen aus und ist deutscher Meister in Esdo, einer Kampfsportart. 'Wenn ich etwas können will, dann übe ich so lange, bis ich jede Technik perfekt beherrsche.' Und das gilt eben nicht nur für seine Kartentricks, sondern für alles, was der Schüler anpackt. Ob er sich vorstellen könne, später als Magier zu arbeiten? 'Nein, das kommt für mich nicht infrage! Wenn man anfängt, Magie beruflich zu machen, dann fehlt das Lockere und der Spaß', gibt er unumwunden zu. Deshalb nimmt er auch kein Geld entgegen, wenn er den Menschen auf der Straße seine Tricks vorführt. 'Das Lachen der Leute ist Bezahlung genug', sagt er - und grinst wieder ganz verschmitzt.