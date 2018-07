Von Timo Teufert

Für Jazzfreunde ist es eine glückliche Fügung, auch wenn diese nicht von Dauer sein wird: Das Jazzhaus in der Leyergasse ist von der Stadt nicht wie angedroht am 26. Januar geschlossen worden. Grund dafür ist, dass der ehemalige Vorsitzende des Betreibervereins, Wolfgang Graf, gegen die Schließungsverfügung vorläufigen Rechtsschutz beantragt hat. Nun muss das Verwaltungsgericht in einem Eilverfahren klären, ob die Anordnung rechtmäßig ist. Bis es zu einer Entscheidung kommt - man kann von mehreren Wochen ausgehen -, bleibt das Kellergewölbe für Konzerte geöffnet.

"Das Gericht hat uns gebeten, das Jazzhaus bis zur endgültigen Entscheidung über den vorläufigen Rechtsschutz nicht zu schließen", berichtet Bürgermeister Wolfgang Erichson auf Anfrage. Da im Moment zu viele andere, noch dringendere Verfahren anhängig seien, komme es zu dieser "Hängepartie". Grafs neuer Rechtsanwalt, Knut Rössler, bestätigte gegenüber der RNZ die Angaben von Erichson. Wann das Verwaltungsgericht entscheide, sei offen.

"Die Stadt hat nie richtig zwischen der Privatperson Wolfgang Graf und dem Betreiberverein des Jazzhauses differenziert", erklärt Rössler. Und Graf habe bisher versäumt, dies richtigzustellen. Der Verwaltungsakt der Schließung richte sich nun an Graf, nicht an den Jazzhaus-Verein. "Das ist also der falsche Adressat", meint der Rechtsanwalt aus Schwetzingen. Er sieht deshalb auch gute Chancen, dass dem Verein eine Schankerlaubnis erteilt werden könnte: "In der Gaststättenverordnung gibt es eine Ausnahme für Vereine", so Rössler.

Auch Graf ist offenbar zuversichtlich. Zwar war er gestern für eine Stellungnahme nicht zu erreichen, in einem Newsletter an die Mitglieder schrieb er jedoch: "Ich rechne damit, dass in einem bevorstehenden Prozess beim Verwaltungsgericht Karlsruhe entschieden wird, dass wir keine Gaststättenkonzession brauchen, wenn wir das bisherige Konzept des Privatklubs beibehalten, da wir kein regulärer Gaststättenbetrieb sind und niemals waren."

Nach Auskunft von Rechtsanwalt Rössler läuft der Betrieb im Jazzhaus jetzt erst einmal weiter. "Wegen der offiziellen Bedrohung, die Räumlichkeiten des Jazzhauses gegebenenfalls zu versiegeln, hatte ich für den Februar die geplanten Konzerte abgesagt. Ich werde nun versuchen, dies so weit wie möglich wieder herzustellen und darüber auf der Homepage und per Newsletter berichten. Es würde mich sehr freuen und stärken, wenn ich Euch zahlreich im Jazzhaus begrüßen dürfte", schreibt auch Graf an Freunde und Mitglieder des Vereins.