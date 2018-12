Das Heidelberger Schloss ist auf Platz vier der Top-Sehenswürdigkeiten in Deutschland. Foto: AccuSoft Inc

Von Ingrid Thoms-Hoffmann

Seit der Einführung des Schlosstickets vor fünf Jahren wird um jenes gestritten: Es sind vor allem die Fußgänger und Autofahrer, die sich beschweren, weil sie beim Eintritt ins Schloss auch noch die Fahrt mit der Bergbahn mit bezahlen müssen, ohne irgendetwas davon zu haben. Besonders unerfreulich natürlich für die Spaziergänger, die sich den Schlossberg hinaufquälen. Für die Autofahrer ist es ebenso ärgerlich, aber von den Erfindern, den Staatlichen Schlössern und Gärten Baden-Württemberg und der Heidelberger Straßen- und Bergbahn (HSB), so gewollt. Denn als 2010 das Kombi-Ticket eingeführt wurde, da stand genau das im Vordergrund: die motorisierten Besucher zum Umsteigen in die Bahn zu bewegen.

Hintergrund Deutschlandreisende stimmten im Internet ab if. Dass Schloss Neuschwanstein und auch der Kölner Dom in der Skala der beliebtesten Reiseziele in Deutschland vor dem Heidelberger Schloss rangieren, ist ja noch hinnehmbar. Dass sich der Freizeitpark Rust ganz nach vorne geschoben hat, das verwundert doch. Aber was ist schon eine romantische Ruine samt Schlossgarten und herrlicher Lage über [+] Lesen Sie mehr Deutschlandreisende stimmten im Internet ab if. Dass Schloss Neuschwanstein und auch der Kölner Dom in der Skala der beliebtesten Reiseziele in Deutschland vor dem Heidelberger Schloss rangieren, ist ja noch hinnehmbar. Dass sich der Freizeitpark Rust ganz nach vorne geschoben hat, das verwundert doch. Aber was ist schon eine romantische Ruine samt Schlossgarten und herrlicher Lage über dem Neckar gegen eine Super-Achterbahn und weitere 100 Fahrgeschäfte, Horrornights und Erlebnisgastronomie? Fünf Millionen Menschen besuchen jährlich den Europapark, auf den Stolz der Kurpfalz schaffen es immerhin noch über eine Million. Tendenz steigend. "Welches touristische Ziel ist das beliebteste?" Das war die Frage der deutschen Zentrale für Tourismus, die via Internet und App gestellt wurde. Und da landete Heidelberg auf Platz vier. Kein Grund zum Klagen: "Mit Heidelberg haben wir in Baden-Württemberg ein absolutes Aushängeschild für das Reiseland Deutschland in der ganzen Welt", freut sich Andreas Falz, der Geschäftsführer der Staatlichen Schlösser und Gärten. Auf die Besucher, die aus allen Erdteilen kommen, haben sich die Heidelberger längst eingestellt. So wird die klassische Schlossführung in elf Sprachen angeboten. Und was Andreas Falz auch noch freut: "Das Internetportal der Tourismus-Zentrale zeigt als dauerhaftes Hintergrundmotiv die berühmte Ruine in ihrer ganzen Schönheit". An der Umfrage haben Deutschland-Reisende aus über 40 Ländern teilgenommen. Und auch in den letzten Jahren nahm Heidelberg immer einen Spitzenplatz unter den "Top 100" ein. Auch wenn der vierte Platz herausragend ist, ein bisschen Wehmut kommt schon auf, wenn man mit 2012 vergleicht. Da war die Neckarperle auf Platz eins.

[-] Weniger anzeigen

Die können sich jetzt noch ein bisschen mehr ärgern, denn ab dem 1. Januar 2016 kostet das Ticket statt bisher sechs, dann sieben Euro, ein paar Bonbons inklusive. Was für die einen ein Ärgernis ist, das ist für die anderen eine "Erfolgsgeschichte". So freuen sich Michael Hörrmann (Schlösser und Gärten) und Michael Jäger (HSB) unisono, dass ihr "Konzept aufgegangen ist". Und das hieß von Anfang an: die Besucherströme auf das Schloss besser steuern. Die Besucher, jährlich kommen über eine Million, sollten den Pkw unten in der Stadt stehen lassen und der Umwelt und den Anwohnern zuliebe das Kombi-Ticket nutzen. Dass heute jeder zweite Schlossbesucher mit der Bergbahn fährt, freut die beiden. "Das sind doppelt so viele Besucher wie noch vor der Einführung des Tickets", so die Geschäftsführer. Und weiter: "Diese Zahlen belegen deutlich, welche Entlastung das Schlossticket für Umwelt und Anwohner bringt."

Die Nutzer bekommen für ihre sechs Euro (noch bis Ende des Jahres) nicht nur die Bahnfahrt hin und zurück, den Eintritt für den Schlosshof, sondern auch noch für das große Fass und das Deutsche Apothekenmuseum. Und seit Anfang 2013 ist auch noch die Fahrt bis zu Station Molkenkur inklusive. Die ermäßigten Tickets kosten vier Euro, und der Preis wird auch ab dem neuen Jahr, dann, wenn der Erwachsenen-Fahrschein sieben Euro kostet, unverändert bleiben. "Das Schlossticket ist und bleibt damit ein komfortabler Türöffner für die wichtigsten touristischen Monumente Heidelbergs", so Hörrmann.

Die Verantwortlichen sprechen von einer "moderaten Anpassung an die gestiegenen Kosten" und weisen darauf hin, dass Dauerkarteninhaber (wie Maxx-Ticket) weiterhin kostenlos mit der Bergbahn fahren können. Die HSB hat die Anpassung zudem für einige Vereinfachungen genutzt und bietet darüber hinaus nun auch für die Fahrt mit der Bergbahn bis zum Königstuhl ein erweitertes Familienticket für größere Familien an - inklusive der Möglichkeit, einen Schlossbesuch als Zwischenstopp einzulegen.

Für Familien trotzdem kein billiges Späßchen. Die Frage ist nur, was machen sie auf dem Königstuhl? Denn dort oben herrscht zumindest gastronomisch gesehen noch immer tiefste Einöde. Heidelbergs schönster Aussichtspunkt will bislang nicht so recht in die Gänge kommen. Immerhin gibt es ja das Märchenparadies für die Kleinen.