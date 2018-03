Von Anica Edinger

Der Umzug des Karlstorbahnhofes ist beschlossene Sache. Das Kulturhaus wird seinen Standort in der Altstadt aufgeben und sein Glück auf den Campbell Barracks in der Südstadt suchen. Eine neue Verwaltungsvorlage sieht vor, dass auch das Karlstorkino, das vom Medienforum e.V. im Kulturhaus betrieben wird, mitumziehen soll. Diese Vorlage steht morgen um 18 Uhr zur Entscheidung im Bezirksbeirat Altstadt. Zuvor kommen in dem Gremium Ingrid Wolschin, Geschäftsführerin des Karlstorbahnhofes, und Johannes Bauer, Vorsitzender des Medienforums, zu Wort.

Zum Thema äußerten sich schon jetzt die Altstadtinitiativen Linda (Leben in der Altstadt) und Ila (Initiative Lebenswerte Altstadt). Gegen die Verlagerung des Kinos "wenden sich zusammen mit fast 5000 Heidelberger Bürgerinnen und Bürger Linda und Ila", heißt es in der Presseerklärung. Mehr als 20 000 Besucher nutzten jährlich die Angebote des Medienforums. Außerdem bedeute eine Verlegung nach der Schließung des Kinos Harmonie/Lux in der Hauptstraße eine Beeinträchtigung der kulturellen Vielfalt in der Altstadt - "zugunsten eines auf Kommerz, Tourismus und Feiern ausgerichteten Angebots". Der Karlstorbahnhof müsse "weiterhin für eine kulturelle Nutzung erhalten bleiben, gegebenenfalls unter einem Dach mit dem noch immer fehlenden Bürgerhaus".

"Es wird ein offensichtlich funktionierendes und akzeptiertes, technisch und räumlich optimal ausgerüstetes Altstadt-Kino leichtfertig aufgegeben", schreiben die Initiativen. Auch die Anbindung an den Nahverkehr spielt für Linda und Ila eine Rolle: "Gegenüber der Kutschenhalle auf dem Kasernengelände in der Südstadt besticht der jetzige Standort am S-Bahnhof durch seine optimale Erreichbarkeit mit dem ÖPNV und ermöglicht dem Cineasten einen klimaschonenden Kinobesuch." Über all das müsse "transparent" mit den Altstadtbewohnern diskutiert werden - "am besten im Rahmen eines Bürgerbeteiligungsverfahrens".

Info: Bezirksbeirat Altstadt, Donnerstag, 15. Oktober, 18 Uhr, Großer Rathaussaal, Marktplatz 10.