Von Holger Buchwald

Eine Sterbevorsorge ist eine tolle Sache: Ältere Menschen oder Schwerkranke, die nach ihrem Tod ihren Angehörigen nicht mehr zur Last fallen wollen, können damit schon zu Lebzeiten alles regeln. Sie können bestimmen, ob sie ein Urnengrab oder eine Erdbestattung wollen, sogar die Kosten können schon beglichen werden. So dachte auch Magdalena V. (Name geändert), die nach ihrer 15. Krebsoperation bereits die Hoffnung auf Heilung aufgegeben hatte. 2645,19 Euro hat die 79-Jährige für ihre Einäscherung und ein anonymes Grab gezahlt. Doch das Beerdigungsinstitut Frey in Rohrbach, mit dem sie die Vorsorge abgeschlossen hatte, gibt es nicht mehr. Nach der Pleite des Unternehmens ist das Geld offenbar verloren. Die Staatsanwaltschaft ermittelt.

"Nachdem ich die Summe beglichen hatte, habe ich mich herrlich gefühlt", erinnert sich Magdalena V.: "Ich dachte, jetzt wird nach meinem Tod alles so gemacht, wie ich es mir wünsche." Umso größer war der Schock, als die Rohrbacherin vor einigen Wochen eine Bekannte aus ihrem Französischkurs traf: "Hast Du schon gehört, das Bestattungshaus Frey gibt es nicht mehr." Als die 79-Jährige nachschaute, musste sie tatsächlich feststellen, dass in der Leimer Straße 10 jetzt die Firma Rehm sitzt. Dieses Bestattungshaus hat aber mit der Frey GmbH überhaupt nichts mehr zu tun. Magdalena V.: "Die neuen Mitarbeiter haben mir geraten, ich solle bei der Polizei Anzeige erstatten."

Die Geschichte von Magdalena V. ist offenbar kein Einzelfall. Beim Polizeirevier Süd sagte man der Rentnerin, dass schon mehrere ähnliche Anzeigen gegen den ehemaligen Geschäftsführer des Bestattungshauses eingegangen seien. Auch Bernhard Ortseifen, Geschäftsführer des Betreuungsvereins SKM kennt mindestens zwei weitere Fälle, in denen möglicherweise das Geld aus einer Sterbevorsorge veruntreut wurde. Ob die Geschädigten einen Teil der Summe wiederbekommen, ist ungewiss. Fest steht nur, dass der angerichtete Schaden noch weitaus größer sein könnte. Denn der Inhaber des Bestattungshauses Frey hatte mit der Firma Friede GmbH noch ein weiteres Beerdigungsinstitut in Bergheim. Auch dieses Unternehmen gibt es nicht mehr.

"Der Vorfall wird von uns überprüft", bestätigt Jochen Braig, Sprecher der Staatsanwaltschaft Heidelberg. Mehr will er "im Hinblick auf die Ermittlungen" nicht preisgeben. Ob sich der Verdacht des gewerbsmäßigen Betrugs erhärtet hat, wie viele Geschädigte sich bisher gemeldet haben - all das ist von der Anklagebehörde nicht zu erfahren.

Fest steht, dass der beschuldigte Ex-Geschäftsführer des Beerdigungsinstitutes sich zumindest den Vorwurf der Schlamperei gefallen lassen muss. Hans-Joachim Möller, Geschäftsführer des Verbandes unabhängiger Bestatter, ist entsetzt, als er von dem Heidelberger Fall hört. Das Geld aus Sterbevorsorgeverträgen sollte in seinen Augen nämlich immer auf Treuhandkonten überwiesen werden. Diese Möglichkeit bietet der Bestatterverband seinen 400 Mitgliedern. Der Vorteil: Auch der Verband ist gegen eine Pleite rückversichert, das Geld der Anleger sicher. Allen Kunden rät Möller dringend, die Kosten für ihre Sterbevorsorge nicht direkt auf das Konto eines Bestattungshauses zu überweisen.

Möller weiß aus leidvoller Erfahrung: Wird ein Betrugsvorwurf in der Bestatterbranche bekannt, kommen meistens noch zig weitere Fälle hinzu. Erst vor wenigen Tagen wurde in Schwäbisch Hall ein Bestatter zu drei Jahren und acht Monaten Haft verurteilt. Er hatte aber nicht nur die Sterbevorsorge seiner Kunden veruntreut, sondern die Verstorbenen nach der Trauerfeier auch noch in Billigsärge umgebettet.