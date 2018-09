if. Mittlerweile gehört es in Heidelberg zum "guten Ton", sich das Eröffnungskonzert des "Heidelberger Frühling" nicht entgehen zu lassen. Und es ist kein Geheimnis, dass nicht alle nur wegen der Musik den Weg in die Stadthalle finden - das gesellschaftliche Ereignis lockt. So war es auch am vergangenen Samstag. Das wäre eigentlich nur eine Randnotiz wert, wäre da nicht der neue "Merian"-Saal, in dem sich die lokale und regionale Prominenz nach dem musikalischen Auftakt versammelte.

Und die staunte gemeinsam mit dem großen Publikum nicht schlecht, als sich nach Ende der Aufführungen die bislang immer verschlossenen Türen der Ostseite des Stadthallen-Saals öffneten. Wo bislang das Restaurant "Havanna" untergebracht war, ist ein Schmuckstück entstanden, der "Merian"-Saal. Kaum einer der Besucher, der nach der kompletten Entkernung und Sanierung die alten Räumlichkeiten wiedererkannt hätte. Aus einem vormals dunklen, mit dunklem Holz und künstlichen Palmen ausgestatteten Saal ist ein lichter Raum entstanden, mit einer großen Glasfront und direktem Zugang auf die halbrunde Terrasse, die auf den Montpellier-Platz führt. Wäre das Frühlings-Wetter nicht so lausig gewesen, die Gäste des Eröffnungsfestes - untern ihnen auch Oberbürgermeister Eckart Würzner, Wissenschaftsministerin Theresia Bauer und die Mäzene Manfred Lautenschläger und Wolfgang Marguerre - hätten im Freien auf die 17. Saison des "Heidelberger Frühling" anstoßen können.

Aber auch drinnen fühlte sich das Publikum wohl, das - wie Nummernschilder im Parkhaus der Stadthalle verrieten - aus allen Teilen der Republik angereist war. Intendant Thorsten Schmidt dankte neben dem Gründungspartner HeidelbergCement und dem neu hinzugekommenen Hauptförderer MLP, allen, die mithelfen, dass der "Frühling" in dieser Form über die Bühne gehen kann. Und an das Publikum gewandt: "Ihre Haltung ist es, die die Atmosphäre des 'Heidelberger Frühling' ausmacht". Die nächsten fünf Wochen werden es erneut beweisen.