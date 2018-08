Ganz in Weiß feiert die Weststadt am Samstagabend auf dem Wilhelmsplatz. Foto: privat

Am Samstag: Le Dîner en blanc

RNZ. Mit weit über 350 Besuchern ganz in Weiß, bei tollem Wetter und bester Stimmung war das "Dîner en blanc" in Heidelberg im letzten Jahr ein voller Erfolg. Am Samstag, 15. Juli, organisieren die Mitglieder der Initiative Heidelberg für Kunst, Kultur und Genuss (IHKKG) auf dem Wilhelmsplatz in der Weststadt - nur bei trockenem Wetter - wieder ein "Dîner en blanc" von 18 bis 22 Uhr. Begleitet wird das Ereignis vom Duo Amacord, mit Musik von Tango argentino über Musette bis zum Chanson.

Mitgebrachte Tische und Stühle werden zu Tafeln zusammengestellt. Alle Teilnehmer bringen Abendessen (meist ein dreigängiges kaltes Menü) und Getränke mit, dazu weiße Tischdeko, Wunderkerzen, Mülltüten, Aschenbecher. Ehrensache: Alle Teilnehmer nehmen ihren Müll wieder mit. Auch von 10 bis 14 Uhr ist auf dem Wilhelmsplatz einiges los, mit Kinderaktionen, Tombola und Musik feiern die IHKKG-Initiatoren des Kulturmarktes in der Weststadt das fünfjährige Bestehen des gemeinnützigen Vereins.