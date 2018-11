Hier wird der Übergang von der Bahnstadt zum neuen Bahnhofsvorplatz Süd entstehen. Dass Fußgänger von der Max-Jarecki-Straße aus in Zukunft fünf Spuren überqueren sollen, gefiel der SPD überhaupt nicht. Foto: Katzenberger-Ruf

Von Steffen Blatt

Bahnstadt. Am Czernyring ist Großes geplant: Die Straße soll zwischen Montpellier- und Czernybrücke durchgängig vierspurig ausgebaut werden, um dem zunehmenden Verkehr durch die Bahnstadt Rechnung zu tragen. Der aktuelle Planungsstand wurde jetzt im Stadtentwicklungs- und Verkehrsausschuss des Gemeinderats vorgestellt - und nach einer längeren Debatte gab das Gremium grünes Licht. Das letzte Wort hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 5. März.

Vor allem die Grünen können sich jedoch mit dem Ausbau auf vier Spuren nicht anfreunden. Schon im Bezirksbeirat Bahnstadt, der den Planungen dann zustimmte, hatten sich deren Vertreter eine hitzige Diskussion mit ihren Kollegen geliefert - die sich jetzt fortsetzte. Vor allem die vorhergesagte Zunahme des Autoverkehrs um 85 Prozent bis 2025 wurde angezweifelt. Grünen-Stadtrat Christoph Rothfuß verwies auf eine Vorstudie, die von einem Plus von lediglich 33 Prozent ausging. "Dafür würden zwei Fahrspuren reichen", argumentierte er.

Dem setzte Edwin Mayer vom Ingenieurbüro Habermehl und Follmann seine Prognose entgegen, der zusätzliche Erhebungen vom April 2014 zugrunde liegen. Danach fahren 2025 täglich etwa 20 000 Fahrzeuge über den Czernyring, rund 2000 pro Stunde, zu Hauptverkehrszeiten auch mehr. Dadurch sei der vierspurige Ausbau gerechtfertigt.

Auch über den zukünftigen Bahnhofsvorplatz Süd wurde diskutiert. Gegenüber der Einmündung in die Max-Jarecki-Straße soll der Zugang zum Bahnhof entstehen. Hier ging es vor allem um die Fußgängerüberwege. Inklusive Abbiegespur sind dort fünf Spuren zu überqueren. Der SPD ist das zu viel, zumal dort in Zukunft auch die Straßenbahn 26 halten soll, und zwar auf der Bahnstadt-Seite des Czernyrings. Irmtraud Spinnler forderte für ihre Fraktion, dass ein Fahrstreifen wegfallen müsse.

Dann ging es um Sekunden: Alexander Thewalt, der Leiter des Amts für Verkehrsmanagement, erklärte, warum mehr Spuren für die Autos zu kürzeren Wartezeiten für die Fußgänger führen. "Je mehr Platz die Fahrzeuge haben, um sich bei Rot aufzustellen, desto kürzer wird der Rückstau. Dann brauche ich weniger Grünzeit, bis er sich wieder aufgelöst hat." Folglich könne man die Grünphase für die Fußgänger verlängern. Die Bilanz im Vergleich zur längeren Wegstrecke falle positiv aus. Trotzdem gab der Ausschuss der Verwaltung auf, noch einmal zu prüfen, ob nicht doch ein Fahrstreifen wegfallen könnte und ob noch eine zusätzliche Abbiegemöglichkeit vom Czernyring in die Bahnstadt möglich ist.

Am Ende stimmte die große Mehrheit der Stadträte für die Ausbauvariante der Verwaltung. Grünen-Stadtrat Manuel Steinbrenner enthielt sich, seine beiden Fraktionskollegen votierten mit Alexander Schestag (Piraten) und Arnulf Weiler-Lorentz (Bunte Linke) dagegen.