hö. Polizei und Kommunaler Ordnungsdienst registrierten bis gestern Nachmittag keine größeren Verstöße gegen das "gelockerte" städtische Tanzverbot wie auch gegen die enger gefasste landesgesetzliche Regelung. Wie bereits berichtet, hatte Bürgermeister Wolfgang Erichson das landesweite Feiertagsgesetz (mit einem Tanzverbot von Gründonnerstag bis Ostermontag) durch einen Kompromiss zwischen Kirchen und Clubbetreibern "ersetzt": Demnach war nur noch der gesamte Karfreitag fürs Tanzen tabu. Das führte zu einer kuriosen Rechtsunsicherheit: Welche der beiden Regelungen gilt denn nun? Für die Polizei war allerdings das strengere Landes-Tanzverbot maßgeblich.

Tatsächlich hielten sich die Clubbetreiber weitgehend an beide Regelungen - nur ausgerechnet am Karfreitagmorgen gab es zwei Verstöße: Die Polizei war gegen 1 Uhr von einem Anwohner gerufen worden und untersagte das Weitertanzen. Damit verstießen diese Discos auch gegen die laxere städtische Regelung. An Karsamstag und den Osterfeiertagen blieb es nach Angaben der Polizei ruhig, allerdings hatte sie auch nicht gezielt kontrolliert.