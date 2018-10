Heidelberg. (ani) Hier kommen alle auf ihre Kosten: Das Ferienprogramm des Jugendtreffs "CityCult" bietet von Sport über Theater bis hin zu einer Synagogenführung so ziemlich alles, was das Jugend- oder Kinderherz begehrt. So kommt auch in den Osterferien bei keinem Schüler Langeweile auf.

> Zum Parkour-Kurs sind alle zwischen zehn und 18 Jahren von Montag, 30. März, bis zu Donnerstag, 2. April, eingeladen. Die Trendsportart vereint Körperbeherrschung, Kraft und Präzision. Sowohl Anfänger als auch Fortgeschrittene sind willkommen. Durch das Programm führt der Parkour-Profi und CityCult-Sportpädagoge Simon Reibert. Treffpunkt ist am 30. März um 16.30 Uhr an der Sporthalle des Hölderlin-Gymnasiums. Gesportelt wird bis um 19.30 Uhr. Die Teilnahmegebühr beträgt fünf Euro. Man sollte Sportklamotten, Hallen- und Outdoor-Turnschuhe mitbringen.

> Ein Selbstbehauptungskurs für Mädchen ab 14 Jahren startet am Dienstag, 7. April. In Zusammenarbeit mit dem Polizeipräsidium Mannheim lernt man, wie man sich in brenzligen Situationen verhalten sollte. Ist es ratsam, um Hilfe zu rufen? Ist es besser, wegzurennen? Und wann ist Selbstverteidigung sinnvoll? Diese und andere Fragen werden von geschultem Personal der Polizei geklärt. Los geht der Kurs am 7. April um 9 Uhr. Er dauert bis 15 Uhr. Treffpunkt ist ebenfalls die Sporthalle des Hölderlin-Gymnasiums. Die Teilnahmegebühr beträgt fünf Euro inklusive gemeinsamem Mittagessen. Mitbringen sollte man Sportklamotten. Bei diesem Projekt ist zusätzlich eine Einverständniserklärung der Eltern für die Polizei abzugeben. Diese erhält man auf Anfrage bei CityCult.

> Einen Tag beim Jungen Theater der Stadt können Kinder und Jugendliche von 12 bis 16 Jahren am Mittwoch, 8. April, verbringen. Los geht es um 11 Uhr mit einem Theaterworkshop, es folgt ein gemeinsames Mittagessen, dann geht es ins Stadttheater in der Theaterstraße 10 zur Führung durchs Haus. Um 17.30 Uhr gibt es einen Blick hinter die Kulissen des Jungen Theaters im Zwinger 3. Um 18 Uhr wird eine Probe des Stücks "Der Fischer und seine Frau" angeschaut. Danach können sich die Theaterfans mit Schauspielern und Dramaturgen unterhalten. Treffpunkt ist um 11 Uhr das Schmitthennerhaus, Heiliggeiststraße 17. Die Teilnahme kostet zehn Euro.

> Zu einer Synagogenführung lädt der Gemeinderabbiner Janusz Pawelczyk-Kissin ein. Die Teilnehmer (zwischen neun und 14 Jahren) bekommen einen Einblick in das Leben der Gemeinde und in die jüdische Tradition. Los geht es am Donnerstag, 9. April, um 10 Uhr vor der Synagoge, Häusserstraße 10-12. Die Führung dauert etwa zwei Stunden, die Teilnahme ist kostenfrei.

> Zum Waldhof Mannheim geht es am Freitag, 10. April. Martin Willig vom "Fanprojekt Mannheim im Sportkreis Mannheim e.V." wird Kinder und Jugendliche im Alter zwischen zwölf und 16 Jahren einen Tag lang begleiten. Im Carl-Benz-Stadion gibt es eine Führung - Umkleidekabinen-Besichtigung inklusive. Später geht es noch zu historischen Stätten zur Entstehungsgeschichte des SV Waldhof. Treffpunkt ist am 10. April um 10 Uhr auf dem Schulhof des Hölderlin-Gymnasiums. Mit der S-Bahn geht es nach Mannheim und dort transportiert ein Minibus die Teilnehmer. Schluss ist gegen 17 Uhr. Die Teilnahme kostet zehn Euro.

Info: Anmelden kann man sich für alle Angebote per Download im Internet unter www.citycult-heidelberg.de. Infotelefon: 06221/4320591