Von Werner Popanda

Können die Worte "Morgen", "Oberbürgermeister", "City-Cult" und "Haus" spontan so in einen Rap-Song eingebaut werden, dass das textlich hinhaut? Dass das durchaus möglich ist, bewies Yannick Söhngen beim morgendlichen Besuch von Oberbürgermeister Eckart Würzner bei City-Cult, der aber nicht im angestammten Haus des Altstadt-Jugendtreffs über die Bühne ging. Vielmehr traf man sich im Theater-Keller des Hölderlin-Gymnasiums, in dem City-Cult vorübergehend ein Obdach gefunden hat. Dort wurde Söhngen das Wortquartett aus den Reihen der Gesprächspartner des OB zugerufen. Dass er keinerlei Mühe hatte, es tatsächlich zu verwenden, schien indes keinen der Anwesenden zu überraschen, von Würzner vielleicht abgesehen.

Schließlich gilt der 22-jährige Physikstudent im City-Cult mittlerweile als Rapper von Rang und Namen. Bereits vor gut acht Jahren nahm er an einem der Rap-Workshops teil, die der damalige FSJ-ler Christoph Kirschner leitete. Dies geschah noch im alten "Halleluja-Bunker" gegenüber der Jesuitenkirche, wie der Jugendtreff damals genannt wurde. Danach ist Söhngen voll eingestiegen - und er blieb City-Cult verbunden. "Die alte Gruppe", sagte er, "kommt immer noch hierher". Er berichtete außerdem, dass später sogar ein kleines Tonstudio für Musikaufnahmen errichtet worden sei. Aus Platzgründen ruhe jenes derzeit allerdings, die gesamte Technik sei zwischengelagert. Demnächst werde das Studio aber reaktiviert.

Mit dieser Einschätzung dürfte Söhngen richtig liegen. Denn die Renovierung der "Villa Klingenteich", die vor fünf Jahren zur Heimat des 2001 von der Evangelischen Kirche gegründeten Jugendtreffs wurde, läuft offenbar auf Hochtouren. Folglich geht Markus Tiemeyer, seit 2002 Leiter des City-Cults, davon aus, dass man noch vor Weihnachten in die auf Vordermann gebrachte Bleibe umziehen kann.

Genau darauf scheint er sich enorm zu freuen, wobei er zugleich festhalten möchte, wie "superdankbar" er der Rektorin, dem Kollegium und dem Hausmeister des temporären City-Cult-Unterschlupfs ist. "Alle im Hölderlin-Gymnasium lesen uns alle Wünsche von den Augen ab", so sein Fazit. Aber bei aller Gastfreundschaft handele es sich eben doch um einen "Unterschied wie Tag und Nacht". Im Theater-Keller stehe City-Cult nämlich nur ein Fünftel der vorherigen Fläche zur Verfügung. Demgegenüber weise die Villa Klingenteich drei Stockwerke auf, dort habe man eine Küche, einen Garten, einen Hof und einen Basketballkorb. Hinzu kommt das Tonstudio, das Tiemeyer gar nicht erst erwähnte.

Durchaus zur Sprache kamen im Rahmen der OB-Stippvisite hingegen die beiden Sozialprojekte, die City-Cult in Kooperation mit Schulen organisiert. Zum einen ist da das achttägige "Bedürftigenfrühstück" der SMV des Hölderlin-Gymnasiums im Providenz-Gemeindehaus zu nennen: Jeweils in den Faschingsferien sammelt Tiemeyer eifrig kistenweise Spenden in den Bäckereien, die Schüler bereiten Obstsalat zu und versorgen ihre Gäste mit Kaffee.

Das zweite, gemeinsam mit der Theodor-Heuss-Realschule umgesetzte Projekt wurde auf den Namen "Junge Alte" getauft. Es soll Barrieren abbauen und Jung und Alt zusammenführen. Dabei gehen die Schüler in Seniorenheime, malen mit den Bewohnern oder spielen Memory. Jetzt zog Schulsprecherin Hanna Grimm die Bilanz, dass die Senioren "dankbar sind, dass sich jemand um sie kümmert".