Mio. Der Hollywood-Star Richard Dreyfuss, der Chorleiter Gotthilf Fischer und auch die Fernsehsendung "Versteckte Kamera" waren schon als Gäste an seinem Stand auf dem Heidelberger Weihnachtsmarkt: Anders als viele Schaustellerfamilien, die seit Generationen im Geschäft sind, ist Christoph Schneider als Betreiber einer Weihnachtshütte ein richtiger "Quereinsteiger".

Vor mehr als 20 Jahren hatte er sich auf die Warteliste des Markts setzen lassen und wurde ausgewählt. Damals hat er den "Heidelberger Weihnachtsmarkt-Glühwein" erfunden, mit Rotwein und - man darf staunen! - mit Weißwein. "Ich wünsche mir", sagt der quirlige Weihnachtsstandbetreiber, "dass der Markt eine Seele hat." Und noch einen Wunsch hegt Schneider: Er möchte den Heidelberger Weihnachtsmarkt in die Partnerstadt Simferopol in der Ukraine exportieren und fand schon Unterstützer für seine Idee.

Der Heidelberger und Wahl-Frankfurter (mit Heidelberger Ferienwohnung) hat ein Lebensziel: "Ich will selbstständig arbeiten und leben." Ein Acht-Stunden-Tag im Büro war und ist nicht seine Sache. So lernte er den Beruf des Hotelfachmanns an der renommierten Heidelberger Hotelfachschule. Die meisten Mitarbeiter der Gastronomie klagen über die ungünstigen Arbeitszeiten, Schneider nicht. Gerade das bewahrte ihn vor Routine. Auf dem zweiten Bildungsweg absolvierte er die Fachhochschulreife und studierte Betriebswirtschaft. Anschließend ist er "viel in der Welt" herumgekommen, bis er 1991 das "Café sieben" in Heidelberg übernahm und in das "Café Brasil" verwandelte.

Womit wir beim Weihnachtsmarkt wären, denn der Markt fand jedes Jahr quasi vor seiner Café-Tür statt. Aber kein Neustart ohne zündende Idee! Als Christoph Schneider über den Weihnachtsmarkt ging, sah er die Werbung für einen Glühwein, der nach einem Rezept aus einer anderen Stadt gebraut war. Unerhört, auf einem Markt in Heidelberg sollte es Heidelberger Glühwein geben! Fand er zumindest. Er suchte und fand in dem Weingut Adam Müller aus Leimen einen Partner aus der Region und hat inzwischen die Vertriebsrechte für den "Heidelberger Weihnachtsmarkt-Glühwein". In wenigen Tagen waren die ersten 200 Flaschen verkauft und das Geschäft in Gang gebracht.

Schneider ist nicht der Mensch, der sich mit einer einzigen Idee zufriedengibt. Kurz darauf entwarf er ein Heidelberger Weihnachtsmarktset mit Glühweinflasche, Becher und Verpackung. Inzwischen gibt es Glühwein mit Weißwein, die Gewürzmischung ist Geheimsache. An Schneiders Stand haben sich schon zwei Paare kennengelernt und geheiratet. Das eine Paar ist immer noch verheiratet, das andere hat sich scheiden lassen, die Partner sind neu verbandelt. Doch alle drei Paare kommen jedes Jahr zum Weihnachtsmarkt, um diesen speziellen Glühwein zu genießen.

Nun hat Schneider wieder eine Idee: Er will den Heidelberger Weihnachtsmarkt in die Partnerstadt Simferopol exportieren. Der Markt zum orthodoxen Weihnachtsfest in der Ukraine würde starten, wenn hier alles geschlossen hat. Am liebsten wäre es ihm, wenn Boxer und Politiker Vitali Klitschko den Markt eröffnen würde. Immerhin: Ein Kontakt besteht schon.