Von Steffen Blatt und Thomas Veigel

Im zweiten Anlauf hat der Finanzdienstleister MLP offenbar einen ernsthaften Käufer für die ehemalige Konzernzentrale im Emmertsgrund gefunden. Wie das Unternehmen auf Anfrage der RNZ mitteilte, hat ein Vertreter der chinesischen Firmengruppe China Energy Bay Group am Donnerstag den notariellen Kaufvertrag unterschrieben. Hinter der Firmengruppe steht der chinesische Geschäftsmann Sompo Chou, der in Heidelberg kein Unbekannter ist. In den Patton Barracks will er einen Industriepark für chinesische Hightech-Firmen bauen. Und für dieses Vorhaben spielt der "Lange Manfred", wie das Hochhaus nach MLP-Gründer Manfred Lautenschläger auch genannt wird, eine wichtige Rolle.

Denn bis in den Patton Barracks die ersten Gebäude für einen Technologiepark zur Verfügung stehen, wird es noch eine Weile dauern. Die Planungen inklusive Bürgerbeteiligung laufen noch. Bis Ende des Jahres will die Stadt das knapp 15 Hektar große Gelände zwischen Kirchheimer Weg und Speyerer Straße von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben kaufen. Um Interessenten aus China jetzt schon Flächen anbieten zu können, schlug die Energy Bay Group im Emmertsgrund zu.

"Wir freuen uns, dass wir mit diesem Gebäude starten können. Es soll die Keimzelle des Technologieparks sein", sagte Klaus Plate, der die Pläne am Donnerstag im nicht-öffentlichen Teil des Konversionsausschusses des Gemeinderats vorstellte, der RNZ nach der Sitzung. Plate wird Geschäftsführer der deutschen GmbH mit Sitz in Heidelberg, die den deutsch-chinesischen Technologiepark entwickeln soll. Damit kehrt er in ein bekanntes Metier zurück, denn bis 2010 führte er 16 Jahre lang den Technologiepark im Neuenheimer Feld, wo sich Unternehmen aus der Biotechnologie angesiedelt haben. In den Patton Barracks liegt der Fokus jetzt auf der IT. Denn viele chinesische Unternehmen wollen Zweigstellen in Europa eröffnen - aber nicht für Vertrieb oder gar Produktion, sondern für Forschung und Entwicklung. Das Image des Landes als "Werkbank der Welt" hat ausgedient.

Das wurde schon im Mai deutlich, als eine chinesische Delegation in Heidelberg zu Gast war und sich über die Patton Barracks führen ließ. Die Stadt schloss mit dem Pekinger Stadtbezirk Haidan eine Kooperationsvereinbarung, um in Zukunft den Austausch bei Wissenschaft und Forschung zu intensivieren. Haidan hat rund 3,4 Millionen Einwohner, mehrere renommierte Universitäten und gilt als "Silicon Valley" Chinas. Zur Delegation gehörten unter anderem Vertreter des größten chinesischen Computerherstellers Lenovo oder des Telekommunikationsausrüsters ZTE.

Auch Sompo Chou war damals in Heidelberg und sah die Zukunft der chinesischen Unternehmen in Heidelberg sehr positiv. "Deutschland wie China verfolgen für ihre Industrien die Strategie der Verzahnung von Informations- und Kommunikationstechnologie. Wir ergänzen uns optimal", sagte er. Hier heißt das "Industrie 4.0", dort "Made in China 2025".

Damit Interessenten nicht etwa abspringen, weil ihnen die Entwicklung in den Patton Barracks zu lange dauert, wurde der MLP-Turm gekauft. "Heidelberg konkurriert hier mit Städten in ganz Europa", so Plate. Darum müsse man den Standortvorteil nutzen, den der Technologiepark in der ehemaligen US-Kaserne bringe. Denn dort sollen sich auch Unternehmen aus dem Bereich der Organischen Elektronik ansiedeln, für die es die Grundlagenforschung in Heidelberg schon gibt. Auf dem Gelände soll genauso Raum sein für große Firmen wie für kleine Start-ups - eine Mischung, die laut Plate auch die chinesischen Konzerne mögen. Als "Keimzelle" könnte nun auch der MLP-Turm endlich wieder eine Funktion haben.

Über den Kaufpreis haben MLP und China Energy Bay Stillschweigen vereinbart, er dürfte aber nahe am Buchwert von sechs Millionen Euro liegen. Mitte Januar hatte MLP das Hochhaus schon einmal verkauft. Der Immobilienentwickler Uwe K. wollte in dem 1992 fertiggestellten, markanten 18-stöckigen Hochhaus 170 "Mikroappartements" für Studenten und junge Wissenschaftler einrichten. Nachdem K. eine vereinbarte Zahlung nicht geleistet hatte, widerrief MLP Mitte Februar den Vertrag. Wegen verschiedener Delikte war K. im April in Salzburg zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden.