Sylvia von Kretschmann gibt in Kürze aus Altersgründen ihr Fachgeschäft "Caroline VK" am "Europäischen Hof" auf. Foto: Kaz

Altstadt. (Kaz) "Es hat mir immer große Freude bereitet, Frauen durch schöne Kleider noch schöner zu machen", sagt Sylvia von Kretschmann mit einem strahlenden Lächeln. Natürlich ist die Inhaberin von Caroline VK, dem Fachgeschäft für exklusive Damenmode, Accessoires und Lederartikel in der Sofienstraße 27, selbst perfekt gestylt, als sie von ihrer Leidenschaft für die Mode erzählt. Ihr Geschäft gibt sie nach viereinhalb Jahrzehnten nun aus Altersgründen auf. Der große Ausverkauf beginnt am nächsten Montag, 15. Mai, und soll bis Ende Juli dauern. Dann gibt es großzügigen Rabatt auf die gesamte Kollektion.

In den Ruhestand geht Sylvia von Kretschmann nach der Schließung des Geschäfts nicht. Schließlich ist sie ja auch noch Geschäftsführende Gesellschafterin des Fünf-Sterne-Hotels "Der Europäische Hof". Als ihr Ehemann Ernst-Friedrich von Kretschmann das Haus in den achtziger Jahren stark erweiterte, ermunterte er sie, im Neubau zur Sofienstraße hin doch ein eigenes Geschäft zu eröffnen. Schon vorher hatte Sylvia von Kretschmann Designermode in kleinerem Stil verkauft und sie im Hotel-Foyer in Vitrinen präsentiert. Ihr Fachgeschäft für Damenmode nannte sie dann nach ihrer Tochter Caroline, VK steht für den Familiennamen von Kretschmann.

Ihr erstes Label war Jil Sander. Als Besucherin einer Messe lernte sie die Modedesignerin 1972 kennen. Aus der Begegnung entstand eine langjährige Freundschaft. Sylvia von Kretschmanns Kundinnenkartei ist riesig. Deshalb wäre es ihr eigentlich am liebsten, wenn in den Geschäftsräumen unter neuem Namen weiterhin hochwertige Textilien verkauft würden. Die Gäste des angrenzenden Hotels seien für potenzielle Einzelhändler eine sehr attraktive Kundengruppe, meint sie. Doch noch gibt es keinen Nachfolger.

Bei der aktuellen Frühjahrs- und Sommermode geben Streifen den Ton an, farblich liegen dunkelblau und apfelgrün im Trend. Mode ist für Sylvia von Kretschmann, die Volkswirtschaft studierte, ein Ausdruck von Kreativität. "Ich interessiere mich sehr für Kunst und Kultur. Eigentlich hätte ich damals auch eine Galerie eröffnen können", verrät sie. Am liebsten hätte sie als junge Frau Architektur studiert. Doch ihr Vater habe es damals nicht erlaubt.

Heute ist sie stolz, ein in der ganzen Metropolregion geschätztes Modefachgeschäft zu führen und treues Verkaufspersonal in ihrem Team zu wissen. Wenige Wochen vor der Schließung haben ihre sieben Mitarbeiterinnen bereits neue Stellen in Aussicht, was die Chefin sehr freut. Bis zum Schluss, Ende Juli, werden die Kundinnen bei Caroline VK aber weiterhin kompetent beraten.

Info: Caroline VK, Sofienstraße 27, Telefon: 06221 / 602963, Internet: www.carolinevk.de, Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 9.30 bis 18.30 Uhr, Samstag 10 bis 16 Uhr.