Von Sebastian Riemer

Für Karl A. Lamers war es ein gutes Jahr. Seine zwei Ziele - Direktmandat holen, Merkel im Amt bestätigen - hat er erreicht. Und so ruft der Bundestagsabgeordnete beim Neujahrsempfang der Heidelberger CDU voller Stolz: "Mission accomplished, Auftrag ausgeführt". Die Parteibasis im Stadtgarten applaudiert freundlich. Dann spricht er über sein Leib-und-Magen-Thema, die Außen- und Sicherheitspolitik, erzählt von seinem Trip nach Kiew über die Weihnachtstage. Wieder freundlicher Applaus. Wahre Begeisterungsstürme aber erntet Lamers erst, als er diesen Satz sagt: "Deine Arbeit verdient Anerkennung und verlangt Fortsetzung."

Es ist Oberbürgermeister Eckart Würzners Arbeit, die Lamers meint. Und so geht es am gestrigen Sonntag allen Rednern: Den längsten Applaus gibt es, wenn sie ihre uneingeschränkte Unterstützung für Würzner kundtun. Die Heidelberger CDU steht geschlossen hinter dem Amtsinhaber, lässt keinen Zweifel an ihrer Unterstützung für die OB-Wahl am 19. Oktober.

Der Kreisverbandsvorsitzende Eyke Peveling zählt auf, warum er Würzner für einen "sehr verdienten Oberbürgermeister" hält, nennt etwa den Ausbau der Kinderbetreuung, die Bahnstadt und das Vorantreiben der Bürgerbeteiligung. "67 Prozent der Menschen fühlen sich laut einer Erhebung sehr wohl in dieser Stadt", sagt Peveling, und damit das so bleibe, müsse Würzner am Ruder bleiben - gestützt von einer breiten Mehrheit im Gemeinderat. Nur so könnten große Themen wie Mobilitätsnetz, Konversion, Konferenzzentrum und fünfte Neckarquerung umgesetzt werden. Der Fraktionsvorsitzende Jan Gradel sagt: "Vor Würzner wurde nur diskutiert." Doch mit Würzner seien Dinge wie der Ausbau der Kinderbetreuung endlich angepackt worden. Im Superwahljahr sei es Aufgabe der CDU, den Menschen klarzumachen, dass nur mit dem Amtsinhaber und einer stabilen Mehrheit im Gemeinderat die erfolgreiche Politik fortgesetzt werden könne. Nicht umsonst hat die CDU ihr Programm für die Kommunalwahl am 25. Mai "Wohlfühlstadt Heidelberg - Unsere Stadt" getauft.

Doch ist die Partei nicht nur überzeugt von Eckart Würzner, sondern auch von ihren Kandidaten für den Gemeinderat. Besonders freut Eyke Peveling, dass so viele "junge, selbstbewusste, attraktive in Heidelberg verwurzelte Persönlichkeiten", auf der Liste stünden. Genau ein Drittel - 16 der 48 Kandidaten - ist unter 35 Jahre jung.

Der an diesem Tag so Gefeierte gibt die Lorbeeren zurück. "Der Spagat zwischen Jung und Alt, zwischen Frauen und Männern, ist gut gelungen", kommentiert Würzner die Liste der Partei. Die CDU sei stets eine tragende Stütze im Gemeinderat. Im Sozial- und Kulturbereich, so Würzner, gäbe es oft eine breite Unterstützung aller Fraktionen, was auch gut so sei. "Aber viele vergessen zu häufig, dass wir diese Mittel auch erwirtschaften müssen." Die CDU-Fraktion sei immer wieder entscheidend, wenn es darum gehe, mit konkreten Beschlüssen die wirtschaftliche Entwicklung zu fördern. Als Beispiele nennt Würzner etwa das International Welcome Center und das Mathematikon. Die Steilvorlage seiner Vorredner greift Würzner schließlich dankbar auf: "Die Wohlfühlstadt ist keine Selbstverständlichkeit." Damit Heidelberg stark bleibe, brauche er als OB eine verlässliche Mehrheit im Gemeinderat.

Ein Jubiläum wird auch noch gefeiert im Stadtgarten: Seit nunmehr 65 Jahren gibt es in Heidelberg die Frauen-Union. Deren Kreisvorsitzende, Stadträtin Kristina Essig, konstatiert: "Bei uns in Heidelberg gehören die Frauen in der CDU mittlerweile einfach dazu." Laut Eyke Peveling spiegele sich das auch auf der Liste zur Gemeinderatswahl wider. Dort kandidieren immerhin 15 Frauen. Für Peveling der eindeutige Beweis: "Bei uns entscheidet nicht das X- oder Y-Chromosom, sondern das CDU-Gen."