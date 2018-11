hob. Für eine Schrecksekunde bei vielen Fahrgästen und Passanten sorgte gestern gegen 16.45 Uhr ein Unfall zwischen zwei Linienbussen am Bismarckplatz. Nach den Angaben des Polizeiführers vom Dienst, Norbert Kneißl, wurde bei der Kollision niemand verletzt. An den Fahrzeugen entstand jedoch ein Schaden von rund 25 000 Euro. Kurzzeitig kam es laut eines Sprechers der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) zu Verspätungen auf den Linien 29, 31, 32, 33, 34 und 35.

Die Kollision ereignete sich im Haltestellenbereich an der Bismarckstraße. Laut Kneißl wollte ein 56-jähriger Fahrer der Linie 754 an einem wartenden Gelenkbus der Linie 35 vorbei. Der Unfallverursacher lenkte jedoch zu früh nach rechts, sodass er mit der hinteren Türe am Heck des anderen Fahrzeugs hängen blieb. Dabei riss er den Motorraum des Gelenkbusses auf. Kühlerflüssigkeit floss auf die Fahrbahn. Am BRN-Bus wurden die Türe und die rechte hintere Seite stark beschädigt. Kurz nach 17 Uhr war die Unfallstelle geräumt.