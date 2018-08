Es sah schlimmer aus, als es war: Ein Bus der Linie 33 war in Ziegelhausen am Samstagnachmittag von Fahrzeugen des Roten Kreuzes umstellt. Foto: Priebe

hob. Mehrere Krankenwagen sorgten am Samstag kurz nach 16.30 Uhr für Aufsehen in der Kleingemünder Straße in Ziegelhausen. Gleich drei Rettungs- und ein Notarztwagen waren von der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) alarmiert worden, weil die Fahrerin der Linie 33 wegen eines vorausfahrenden Autos abrupt abbremsen musste. "Drei Fahrgäste stürzten. Sie meldeten sich anschließend bei unserer Mitarbeiterin", sagte RNV-Sprecherin Susann Becker auf Anfrage. Zwei Erwachsene und ein Kleinkind wurden vom Rettungsdienst untersucht. Sie erlitten aber nur leichte Prellungen und mussten deshalb nicht ins Krankenhaus gebracht werden. Der Busverkehr war für eine Stunde unterbrochen. Warum der Autofahrer so plötzlich bremsen musste, ist noch unklar.