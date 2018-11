Von Bettina Wieselmann

Von einer für den einzelnen Patienten maßgeschneiderten Krebsbehandlung verspricht sich die Medizin durchschlagende Erfolge im Kampf gegen die Krankheit. In Heidelberg soll ein großer Schritt in diese Richtung gemacht werden. Die grün-rote Landesregierung befasst sich deshalb am heutigen Dienstag mit einer Kabinettsvorlage des Wissenschaftsministeriums, die den Ausbau des Heidelberger Nationalen Centrums für Tumorerkrankungen (NCT) zu einem weltführenden Spitzenzentrum für die individualisierte Krebstherapie vorsieht.

Neue wissenschaftliche Erkenntnisse erlaubten es zunehmend, maßgeschneiderte Behandlungsmethoden und Präventionsstrategien gegen Krebs zu entwickeln. Sie rückten in greifbare Nähe, da gleichzeitig das Gewebe einzelner Patienten durch moderne Verfahren erheblich genauer untersucht werden könne, heißt es in der Kabinettsvorlage. Mit dem NCT, das gemeinsam vom Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ), der Deutschen Krebshilfe und dem Universitätsklinikum Heidelberg getragen wird, gebe es ein integriertes Zentrum, wo bereits heute "hochkarätige Krebsforschung und innovative Patientenversorgung unter einem Dach" geleistet werde. Über 11.000 Patienten nutzten die gebündelte Expertise jährlich. In der Vorlage wird darauf verwiesen, dass das NCT "schon jetzt bei der umfassenden Erbgutanalyse von Tumorgewebe international eine Vorreiterposition" einnehme.

Um die Ziele einer erstklassigen personalisierten Krebstherapie zu erreichen, bedürfe es auch nach Ansicht mehrerer Gutachten, die in Heidelberg "ideale Strukturen" für die Kooperation außeruniversitärer und universitärer Forschung festgestellt haben, aber der "schnellstmöglichen Erweiterung und des Ausbaus des NCT." Aufgrund der "enormen internationalen Wettbewerbssituation" herrsche bei der Umsetzung des Vorhabens "dringender Handlungsbedarf". Im Visier ist der Aufbau innovativer Programme der Krebsgenomanalyse, die Etablierung eines Programms zur Erprobung neuer Verfahren für moderne, individualisierte Krebsbehandlung und der Ausbau interdisziplinärer Profilbereiche. Vom Ausbau profitieren würden auch die Partnerstandorte des DKFZ in Freiburg und Tübingen.

Als notwendig wird erachtet, das NCT-Gebäude durch Aufstockung so zu erweitern, dass die Forschungsaktivitäten in der personalisierten Onkologie bei steigenden Patientenzahlen realisiert werden können. Das Gebäude wurde von der Deutschen Krebshilfe/Dr. Mildred-Scheel-Stiftung auf der Grundlage eines Erbbaupachtvertrags 2007 auf einem landeseigenen Grundstück errichtet. Nach heutigem Stand sollen diese Investitionskosten 20 Millionen Euro betragen. Welcher Anteil dabei auf das Land entfallen könnte, soll in Gesprächen mit den Betroffenen geklärt werden.

Die grundsätzliche Bereitschaft des Kabinetts ist Voraussetzung dafür, dass der Bund den 90-prozentigen Anteil für die langfristige institutionelle Förderung bereitstellt. Konkret geht es um einen Mittelaufwuchs in der Endausbaustufe 2019 um 25 Millionen Euro. Das Land beteiligt sich daran mit 2,5 Millionen Euro.