Heidelberg. (pol/nb) Schon wieder war am Donnerstag eine vergessene Kerze die Ursache für einen Wohnungsbrand in Heidelberg. Gegen 22.30 Uhr brach in der Wohnung des 2. OG eines Mehrfamilienhauses in der Bergheimer Straße ein Feuer aus, während die Wohnungsinhaberin schlief. Die 51-jährige hatte vergessen eine Kerze zu löschen die auf dem Wohnzimmertisch stand, wodurch sich vermutlich weitere auf dem Tisch befindliche Gegenstände entzündeten. Zum Glück wurde die 51-jährige wach und konnte rechtzeitig aus der Wohnung flüchten. Sie wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation in ein Heidelberger Krankenhaus gebracht.

Die Feuerwehr hatte das Feuer schnell unter Kontrolle, dennoch mussten die anderen circa 30 Bewohner des fünfstöckigen Gebäudes evakuiert werden. Die VRN stellte kurzerhand einen Bus zur Verfügung, in dem sie sich aufwärmen konnten. Nach etwa anderthalb Stunden konnten sie wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Lediglich die Wohnung der Verursacherin wird für längere Zeit unbewohnbar bleiben. Die Höhe des Sachschadens wird auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt.