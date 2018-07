Während die Feuerwehr am 1. April 2002 den Brand im Restaurant Stadtgarten löschte, war der Gaisbergtunnel für Stunden gesperrt. Foto: Alex

Von Holger Buchwald

Es bleibt dabei: Die Berufsfeuerwehr Heidelberg trägt die Hauptschuld an dem verheerenden Brand im Restaurant Stadtgarten am Ostermontag 2002. Das geht aus einem aktuellen Urteil des Oberlandesgerichts Karlsruhe hervor. Während das Landgericht Heidelberg noch davon ausging, dass die damalige Pächterin der Pizzeria für den Schaden in Höhe von 600.000 Euro zu einem Drittel verantwortlich sei, sahen das die Richter der zweiten Instanz nun anders. Sie wiesen die Klage gegen die Gastronomin vollständig ab.

"Unsere Mandantin ist nicht für den Schaden verantwortlich, auch nicht anteilig", betonte der Rechtsanwalt der Stadtgarten-Wirtin, Martin Bender von der Kanzlei Gréus Schneider. Für ihn ist das ein Sieg auf ganzer Linie. Das Landgericht vertrat nämlich noch die Meinung, dass der Gastronomin ein Mitverschulden anzulasten sei, weil ihr Ehemann den Pizzaofen - den späteren Brandherd - fehlerhaft eingebaut hatte. Somit habe die Pächterin grob fahrlässig gehandelt.

Weder dem Ehemann noch der Wirtin könnten etwaige Fehler beim Einbau oder beim Betrieb des Pizzaofens als grobe Fahrlässigkeit ausgelegt werden, urteilte dagegen nun das Oberlandesgericht. "Bei dieser rechtlichen Einschätzung spielte eine wesentliche Rolle, dass mindestens ein, wahrscheinlich zwei Bezirksschornsteinfeger den Ofen gesehen haben", so Bender. Wenn aber selbst den Experten keine Mängel aufgefallen sind, könne dies erst recht nicht von einem Laien verlangt werden.

Das aktuelle Urteil liegt auf einer Linie mit einer anderen Entscheidung des Oberlandesgerichts. Ein Porschefahrer, der auf einer genehmigten Privatfahrt auf dem Hockenheimring einen Unfall hatte, konnte sich ebenfalls mit Erfolg gegen den Vorwurf der groben Fahrlässigkeit wehren. Sein Argument: Auch Rennprofis würden ab und zu aus dieser Kurve geschleudert. Die Gefahr, die nicht einmal der Profi sofort bemerkt, könne daher auch keinem Amateur zur Last gelegt werden.

Die Klageabweisung zugunsten der Gastronomin hat keine negativen Konsequenzen für die Berufsfeuerwehr. Diese sei trotzdem nur zu zwei Drittel für den Schaden verantwortlich, so der 19. Senat des Oberlandesgerichts. Das restliche Drittel könne daher keinem Verursacher zugeordnet werden.

Die Hauptschuld der Brandexperten begründeten sowohl die Heidelberger als auch die Karlsruher Richter damit, dass ein erstes, harmloses Feuer im Stadtgarten zwar schnell gelöscht war, die Feuerwehr habe es aber versäumt, das Gebäude danach noch weiter zu beobachten. Die Rettungskräfte hatten demnach nach dem ersten Feuer zwar das Gebäude mit Wärmebildkameras abgesucht, dabei aber offenbar mindestens ein Glutnest übersehen und deshalb auf die übliche Brandwache verzichtet. Kaum zwei Stunden später entwickelte sich dann ein weitaus größeres Feuer.

Da das Restaurant Stadtgarten in städtischem Besitz ist und Heidelberg eine städtische Feuerwehr hat, bleibt der Badische Gemeindeversicherungsverband auf dem ganzen Schaden sitzen. Die Richter ließen keine Revision zu.

Aktenzeichen: 10 U 200/12