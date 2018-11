ani. Die Berufsfeuerwehr wurde gestern gegen 13 Uhr zu einem Einsatz in den Stadtteil Bergheim gerufen. Dort entzündete sich im Landfriedgebäude Dämmmaterial im Mauerwerk. Zunächst war man von einem Dachstuhlbrand ausgegangen, wie der Leiter der Berufsfeuerwehr, Georg Belge, auf RNZ-Anfrage berichtete. Doch nach Eintreffen der Feuerwehrleute stellte sich heraus, dass sich bei Kernbohrarbeiten an der Fassade des Hauses sämtliche Metallteile in den Mauern stark erhitzt hatten und so Dämmmaterial im Innern Feuer fing. Da der so entstandene Rauch durch einen Kaminschacht nach oben abgeführt wurde, deutete alles zunächst auf einen Dachstuhlbrand hin.

Die Berufsfeuerwehr, die mit einem Löschzug und 14 Mann anrückte, reagierte schnell und vergrößerte das Loch, das durch die Renovierungsarbeiten bereits entstanden war. Das entzündete Dämmmaterial konnte herausgenommen und gelöscht werden. Der Kanal wurde anschließend noch mit Wasser geflutet, sodass auch die Rauchentwicklung schnell nachließ. Nach rund eineinhalb Stunden war der Einsatz beendet. Durch Lüften zog der Rauch in den Bürogebäuden ab. Verletzt wurde niemand.