Von Steffen Blatt

Es ist noch gar nicht so lange her, da wäre der Werkrealschulzweig an der Boxberger Waldparkschule fast geschlossen worden. Als es im Februar 2012 darum ging, wo Standorte erhalten bleiben sollen, die sich zu Gemeinschaftsschulen weiterentwickeln können, stand es Spitz auf Knopf. Am Ende bekam neben der Geschwister-Scholl-Schule (GSS) die Waldparkschule den Zuschlag - und hat nun über 60 Prozent mehr Schüler als 2012.

Dabei hätte es auch ganz anders kommen können. Der Gemeinderat musste sich damals zwischen der Schule auf dem Berg und der Albert-Schweitzer-Schule im Pfaffengrund entscheiden, die GSS war gesetzt (siehe Artikel rechts). Jeder Stadtteil wollte die Werkrealschule halten. Die Pfaffengrunder (und die SPD-Fraktion im Gemeinderat) argumentierten, dass es eine psychologische Hürde für die Schüler sei, auf den Berg fahren zu müssen. Auch die Stadtverwaltung favorisierte zunächst den Standort Pfaffengrund, überließ die Entscheidung aber den Gemeinderäten.

Und heute? Keine der Befürchtungen ist eingetreten. 2012 gingen 194 Kinder in die Waldparkschule (WPS), in diesem Schuljahr sind es 313. Vor zwei Jahren kamen nur 13 Schüler nicht aus dem Boxberg oder Emmertsgrund, heute sind es 77. Kinder und Jugendliche aus zehn Heidelberger Stadtteilen sind an der WPS angemeldet, das Einzugsgebiet reicht aber über die Stadt hinaus: Aus Leimen, Plankstadt, Oftersheim, sogar aus Dielheim und Sinsheim fahren Schüler auf den Boxberg, allein aus Sandhausen sind es zwölf - von psychologischer Hürde also keine Spur. Und auch direkt vor der Haustür ist die Waldparkschule beliebter geworden: Während 2012 von den 20 Viertklässlern nur drei an der WPS blieben (das entspricht 15 Prozent), sind es jetzt 60 Prozent, die ihre Schulkarriere dort fortsetzen. Eine Folge des Schülerzuwachses ist jedoch akuter Platzmangel (siehe Artikel unten). "Wir gehen fest davon aus, dass diese Entwicklung anhält", sagt Schulleiter Thilo Engelhardt. Tägliche Anrufe und E-Mails von Eltern, die sich die WPS anschauen möchten, weil sie im nächsten Jahr vielleicht ihre Kinder dort anmelden wollen, bestärken ihn.

Im Sommer 2013 startete die Gemeinschaftsschule an der WPS. In Deutsch und Mathematik lernen die Kinder jetzt an Einzelarbeitsplätzen, jedes in seinem eigenen Tempo. "Kompetenzraster" legen fest, zu welchem Zeitpunkt ein Schüler was können sollte - abgestuft nach drei Leistungsniveaus. Das heißt für die Lehrer unter anderem, dass sie zu einem Thema drei unterschiedliche schwere Klassenarbeiten zusammenstellen müssen. Dazu müssen die Kompetenzraster und die jeweiligen "Lernpakete" erstellt werden - meist ohne Vorlagen. Material für ein bis zwei Wochen füllt schon einen ganzen Aktenordner. "Das ist für die Kollegen eine extrem hohe Arbeitsbelastung", so der Schulleiter. Aber wenn das Material einmal da ist, kann es - mit ständigen Weiterentwicklungen - wiederverwendet werden. Gleichzeitig stellt Engelhardt beim Kollegium eine "große Arbeitszufriedenheit" fest.

Offenbar funktioniert das Konzept nicht nur nach außen, sondern auch nach innen. Und Schulleiter Engelhardt setzt dahinter noch ein ganz persönliches Ausrufezeichen: Sein Sohn besucht die sechste Klasse der Waldparkschule.