Heidelberg. (pol/mün) Nach dem Streit einer Gruppe von jungen Männern in der Heidelberger Altstadt erwartet sie ein Strafverfahren, bei dem auch Aufnahmen einer Bodycam der Beamten verwendet werden sollen. Das teilt die Polizei mit.

Am Freitagmorgen war es gegen 5.10 Uhr zu heftigen Streitigkeiten zwischen zwei Gruppen von jungen Männern am Taxistand an der Alten Brücke gekommen. Beim Eintreffen der ersten Streifenwagenbesatzung eskalierte der Streit gerade: Zwei der Männer gingen aufeinander los und rangelnd zu Boden.

Nach dem Eingreifen der Polizeibeamten und dem Eintreffen weiterer Streifenwagenbesatzungen entspannte sich die Situation zuerst wieder. Doch nach dem die beiden einen Platzverweis erhalten hatten, flammte der handfeste Streit wieder auf.

In der Dreikönigstraße trafen die beiden Kontrahenten wieder aufeinander und es kam erneut zu einem Streit und Handgreiflichkeiten. Dabei schlug ein 20-Jähriger einem 22-Jährigem mit einer Bierflasche an den Kopf, dieser wurde dabei leicht verletzt. Ein 21-Jähriger kam nun seinem Freund zu Hilfe und schlug dem 20-Jährigen ins Gesicht, wodurch dieser leicht verletzt wurde. Den Beamten gelang es dann, die alkoholisierten Heranwachsenden zu beruhigen.

Nach der Personalienfeststellung und einem Alkoholtest befolgten alle alkoholisierten Beteiligten einen Platzverweis. Der Grund für die Streitigkeiten ist bislang nicht bekannt.