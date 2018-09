Von Birgit Sommer

"Blut ist ein ganz besonderer Saft", sagte Goethes Mephisto einst zu Faust, als er dessen Unterschrift aus Blut sehen wollte. Heute weiß man das noch viel besser, denn Blut gilt als Medikament in der Hochleistungsmedizin.

Prof. Stefan Meuer, Geschäftsführender Direktor des Instituts für Immunologie der Universität und gleichzeitig Geschäftsführer des Instituts für Klinische Transfusionsmedizin und Zelltherapie gGmbH Heidelberg (IKTZ), wird seinen Vortrag bei "Medizin am Abend" der aktuellen Bedeutung des Blutes widmen. Die gemeinsame Veranstaltung von Universitätsklinikum und RNZ findet am Mittwoch, 18. Januar, um 19 Uhr in der Kopfklinik (Im Neuenheimer Feld 400) statt.

Bei Unfällen und bei großen Operationen mit Blutverlust werden die Konserven gebraucht. In der Krebsmedizin, wenn die Chemotherapie die blutbildenden Organe geschädigt hat, sind Blut oder Blutbestandteile manchmal ein lebensrettender Ersatz. Aus Blutbestandteilen werden Immuntherapien entwickelt, die etwa bei Melanomen bisher ungewohnte Heilungsraten aufweisen. Bluttransfusionen selbst sind hierzulande so sicher wie sonst kaum auf der Welt, betonte Prof. Meuer im RNZ-Gespräch: Das Risiko, dass eine Infektionskrankheit wie HIV oder Hepatitis übertragen werde, liege bei 1:14 Millionen. Der Grund für die erfreulichen Zahlen sind empfindliche Tests und die Aufklärung der Blutspender. Es gebe nur noch ein kleines Zeitfenster von wenigen Tagen für die Übertragung von Infektionen, in der der Bluttest noch nichts aussage, so Meuer. Das sei auch der Grund dafür, dass das Transplantationsgesetz Männer, die Sex mit Männern hätten, vom Blutspenden ausschließe: "Hier ist das Risiko am höchsten."

In mehr als 21 Jahren als Leiter des IKTZ wurde Stefan Meuer kein Fall bekannt, dass mit dem Blut eine Infektion übertragen wurde. Rund 55.000 Blutkonserven braucht sein Institut jedes Jahr und versorgt damit in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Roten Kreuz Kliniken weit über Baden-Württemberg hinaus. Darüber hinaus gehen auch einzelne Blutbestandteile an zahlreiche Kliniken und Praxen.

In Zukunft, so Meuer, könnten immer weniger Blutprodukte als Blutersatz gebraucht werden, denn immer mehr chirurgische Eingriffe erfolgten minimal invasiv ohne großen Blutverlust. Dafür werden die Wissenschaftler aus den Blutzellen Produkte wie Interferon oder Antikörper gewinnen und in hochsterilen Räumen einzelne Blutbestandteile außerhalb des Körpers vermehren. In zahlreichen Bildern wird Prof. Meuer die Arbeit seines Institutes mit dem Blut illustrieren. Auch ein bisschen Geschichte wird dabei sein, denn Heidelberger Immunologen gehörten vor 110 Jahren zu den ersten Spezialisten für die Blutgruppen. A, B, 0 und AB waren die ersten genetischen Merkmale, mit denen man Menschen unterscheiden konnte, und als man herausfand, wie sie vererbt wurden, wandten die Mediziner dieses Wissen zuerst bei der Vaterschaftsbestimmung an.

"Um 1910", so Stefan Meuer, "machten 80 Heidelberger Professorenfamilien Versuche zur Vererbung". Nirgendwo wurden bei den Kindern Auffälligkeiten entdeckt; Kuckuckskinder hatten die Professorenfrauen ihren Männern also nicht untergeschoben. "Über die Treue der Männer sagte das allerdings nichts aus", schmunzelt der Heidelberger Chef-Immunologe.