Von Sebastian Riemer

Am Montag bekamen der Brite John Gurdon und der Japaner Shinya Yamanaka den Medizinnobelpreis. Die beiden Forscher hatten gezeigt, dass sich reife Körperzellen in den embryonalen Zustand zurückversetzen lassen. Als "induzierte pluripotente Stammzellen" können sie sich dann erneut zu jedem Zelltyp des Organismus entwickeln. Andreas Trumpp leitet die Abteilung für Stammzellen beim Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ) sowie das Stammzellinstitut Hi-Stem in Heidelberg. Er kennt die Nobelpreisträger persönlich.

Herr Trumpp, sind die Preisträger für Sie eine Überraschung?

Wir alle hatten vermutet, dass Shinya Yamanaka für seine Entdeckung irgendwann den Nobelpreis bekommt. Dass John Gurdon ebenfalls ausgezeichnet wird, ist folgerichtig. Er hat die Grundlagen für Yamanaka gelegt, indem er damals zeigte, dass die Zellentwicklung keine Einbahnstraße ist. Vorher war es kaum zu glauben, dass es möglich sein könnte, ausdifferenzierte Zellen wieder in Stammzellen umzuwandeln. Yamanaka hat dann über 40 Jahre später die vier Faktoren identifiziert, die man braucht, um genau das zu tun.

Das DKFZ hat Yamanaka 2007 den Meyenburg-Preis verliehen. Sie kamen erst 2008 ans DKFZ, waren aber damals schon auf dem Symposium dabei. Wie haben Sie Yamanaka erlebt?

Er ist ein sehr netter Kollege. Zurückhaltend, höflich, dabei blitzschnell in seinen Analysen - typisch japanisch. Als er damals den Preis bekam, gab es danach ein Dinner auf dem Schloss. Und Yamanaka war ganz begeistert vom 7er BMW eines Kollegen. Der ließ ihn dann prompt seinen Wagen hoch zum Schloss fahren. Ich fuhr auch mit. In den engen Gassen hätte Yamanaka beinahe einen Kratzer in das Auto gefahren - vor lauter Euphorie, einen deutschen Luxuswagen fahren zu können.

Kennen Sie auch Gurdon persönlich?

Ich bin ihm ein paar Mal begegnet. Er ist ja schon fast 80, aber immer noch sehr aktiv. Seine Vorreiterarbeit ist unglaublich: Schon 1962 hat er die Kerne von reifen Darmzellen aus Kaulquappen entnommen und in die entkernten Eizellen eines anderen Frosches übertragen. Daraus entstanden Kaulquappen, die sich zu lebensfähigen Fröschen entwickelten. Ohne die Arbeiten von Gurdon hätte es das Klonschaf Dolly nie gegeben.

Was bedeutet die Entdeckung Yamanakas für die Krebsforschung bei Ihnen am DKFZ?

Sie ist sehr wertvoll für uns. Das liegt daran, dass die bösartigen Krebsstammzellen, die hochresistent gegen Chemotherapie sind, große Ähnlichkeit mit normalen Stammzellen haben. Je besser wir nun die Reprogrammierung von reifen Zellen zu pluripotenten Stammzellen verstehen, desto besser verstehen wir auch die lange Entstehungsgeschichte von Tumoren und deren Metastasen.

Welche Auswirkungen hat das auf die Ethik-Debatte bei der Stammzellenforschung?



Yamanakas Reprogrammierungs-Methode hat die Ethik-Debatte quasi links überholt. Denn die iPS-Zellen (induzierte pluripotente Zellen), die äquivalent zu den umstrittenen embryonalen Stammzellen sind, kann man nun theoretisch von jedem einzelnen Menschen gewinnen. Damit könnte jeder sein eigener Stammzellspender werden, und aus den Stammzellen könnten perfekt passende Organe gezüchtet werden. Allerdings: Die Reprogrammierung ist nicht perfekt. Nimmt man zum Beispiel Hautzellen als Ausgangsmaterial, waren diese der Sonne und damit UV-Strahlung ausgesetzt, und sind deshalb oft genetisch geschädigt. Stellt man aus ihnen Stammzellen her, und lässt diese zu differenzierten Geweben heranwachsen, tragen auch diese die Genveränderungen in sich, was möglicherweise zu Defekten oder sogar Tumoren führen könnte. Deshalb brauchen wir weiterhin die Forschung an beiden Zelltypen - den embryonalen und den iPS-Stammzellen. Nur dann können wir die regenerative Medizin voranbringen und degenerative Erkrankungen besser behandeln.