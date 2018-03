Von Ingeborg Salomon

Heidelberg. Ein gutes Foto sei eines, das länger als eine Sekunde betrachtet werde, befand der weltberühmte Fotograf Henri Cartier-Bresson. Für die Ausstellung in der Stadtbücherei sollte sich der Besucher auf jeden Fall mehr als 26 Sekunden Zeit nehmen, denn jedes der 26 Siegerfotos des RNZ-Fotowettbewerbs "Blende 2016" ist auf seine Art meisterlich. Fast 2000 Bilder hatten RNZ-Leser zu den Themen "Spiegelungen" und "Beine aller Art" eingereicht, als klassische Papierabzüge, die meisten farbig, einige wenige schwarz-weiß.

"Der Trend zu massenweiser Fotografie hält zwar an, aber der Blende-Wettbewerb setzt auf Klasse, nicht auf Masse", unterstrich RNZ-Redakteur Rolf Kienle, der "Die Blende" seit 27 Jahren mitorganisiert und mitjuriert - 2016 letztmalig, denn zum Monatsende geht Kienle in den Ruhestand. Beate Frauenschuh von der Stadtbücherei verabschiedete ihn mit einer großen Sonnenblume und einem Benutzerausweis für 23 Bibliotheken in der Metropolregion. Den RNZ-Fotowettbewerb wird es weiter geben, 2017 unter neuer Regie. Die Besucher der Vernissage zeigten sich beeindruckt von der Kreativität der ambitionierten Foto-Amateure. Rainer Rück beispielsweise hielt im Bild fest, wie sich der Hexenturm der Heidelberger Universität in der Marmorplatte der benachbarten Skulptur spiegelt.

Das zwingt den Betrachter zu genauem Hinschauen, ebenso wie die Prothesen, die Gerhard C. Schneider in der Orthopädie ins Bild gesetzt hat. Vielleicht nicht unbedingt klassisch "schön", aber ein interessanter Hingucker. Die Sieger erhielten Bücher. Ihre Bilder nehmen den Weg zur bundesweiten Endausscheidung und haben dort nochmals eine Gewinnchance.

Info: Die Leserfotos sind in der Stadtbücherei Heidelberg, Poststraße 15, zu sehen bis 1. Oktober. Geöffnet ist dienstags bis freitags von 10 bis 20 Uhr, samstags von 10 bis 16 Uhr.