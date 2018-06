Von Sebastian Riemer

"Kann ich Sie irgendwohin mitnehmen?", frage ich, und es klingt nassforscher als geplant. Die ältere Dame, die zuvor festen Schrittes die Eppelheimer Straße im Pfaffengrund entlang stapfte, wird langsamer. Ihr Blick wandert gen Beifahrerfenster, neugierig und zugleich empört. "Wegen des Streiks, wissen Sie, das ist so eine Aktion von der Rhein-Neckar-Zeitung", sage ich und tippe hastig auf den blauen Punkt auf meiner Windschutzscheibe.

"War der Punkt nicht früher mal rot?", sagt sie, und ich merke, wie ihr Misstrauen schwindet. Bevor ich antworten kann, reißt sie die Tür auf und steigt ein: "Na dann, junger Mann, einmal Bismarckplatz, bitte."

Hintergrund

Die Aktion: Gestern rief die RNZ Autofahrer dazu auf, sich einen blauen Punkt auf die Scheibe zu kleben, um damit zu signalisieren, dass sie bereit sind, Fahrgäste, die vom RNV-Streik betroffen sind, mitzunehmen. Die Aktion: Der blaue PunktGestern rief die RNZ Autofahrer dazu auf, sich einen blauen Punkt auf die Scheibe zu kleben, um damit zu signalisieren, dass sie bereit sind, Fahrgäste, die vom RNV-Streik betroffen sind, mitzunehmen. Der Hintergrund: Ende der 60er und Anfang der 70er Jahre gab es in Heidelberg und anderen deutschen Städten die "Rote-Punkt-Aktion". Das Ziel damals: Den Nahverkehr weitgehend selbst zu organisieren und damit gegen drastische Ticketpreiserhöhungen zu protestieren. Wie geht's jetzt weiter? Sollte es weitere Streiktage geben, geht die Blaue-Punkt-Aktion weiter. Infos dazu lesen sie rechtzeitig vorher im Internet unter www.rnz.de. rie

Es ist Donnerstagmorgen, 8.34 Uhr, die RNV wird mal wieder bestreikt, ich habe einen blauen Punkt auf der Windschutzscheibe meines blauen Polos und gerade die erste Anhalterin meines Lebens mitgenommen. "Das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich per Anhalter fahre", sagt die heitere Pfaffengrunderin. Gleich eine doppelte Premiere also. Sie wolle in die Stadt, zum Einkaufen, und habe den Streik ganz vergessen. "Ich wäre dann eben gelaufen." Aber jetzt sei sie doch froh über das Gratis-Taxi.

38 Jahre nach der letzten "Rote-Punkt-Aktion" in Heidelberg, dem Versuch, den Nahverkehr mit Privat-Autos zu organisieren, startet die RNZ einen neuen Anlauf. Der ideologische Überbau - damals ging es den Studenten darum, gegen massive Fahrpreiserhöhungen zu demonstrierten - fehlt im Jahr 2013. Die RNZ will einfach nur Mittler sein, damit die Leute zur Arbeit kommen, zur Schule oder zum Einkaufen.

Zugegeben: Allzu viele Gefährte mit blauem Punkt sind gestern noch nicht unterwegs. "Die Aktion braucht Zeit, um sich rumzusprechen", sagt ein Mitstreiter am Bismarckplatz. Er hat sich fein säuberlich den Punkt aus der Zeitung ausgeschnitten und auf die Scheibe geklebt - direkt neben die Vignetten aus der Schweiz. "Leider wollte heute Morgen niemand mitfahren, aber auf dem Heimweg von der Arbeit halte ich die Augen noch einmal offen."

Ich habe eine schwungvolle Viertelstunde mit meiner Anhalterin hinter mir. Sie hat erzählt vom ungewöhnlichen Hobby ihres Ehemanns - er sammelt Radiergummis (!) - und von ihrer Leidenschaft für das Fernsehmoderatorenduo Joko und Klaas. Ihre Enkeltochter hätte sie auf die beiden aufmerksam gemacht.

Beim Aussteigen hat sie "Danke, Sie lieber Mensch" gesagt. Genug Ansporn für mich, weitere Mitfahrer zu suchen. Ich bin jetzt richtig in Fahrt, rolle am leer gefegten Bismarckplatz auf die Busspur und beginne wahllos, Leute anzusprechen. Zwei Studenten schauen auf den Busfahrplan. "Fährt nix", sage ich - eine kleine Notlüge, denn die Busse einiger Subunternehmer fahren ja. "Super", sagt der eine ironisch. "Wo müsst ihr denn hin?", frage ich routiniert. "Unibibliothek." Schon sitzen die beiden in meinem Auto. Leider sind sie weniger fidel als die ältere Dame. Sie sprechen kaum.

In der Seminarstraße wartet schon eine Doktorandin auf meine Taxi-Dienste. "Na also, besser spät als nie", sagt sie ungeniert und lacht. Sie weiß von der Aktion, hat am Morgen RNZ gelesen. Mit ihrer schweren Tasche voller Bücher hat sie sich gerade auf den Weg zum Bismarckplatz gemacht. "Ich dachte schon, hier fährt gar kein blauer Punkt mehr vorbei." Ich fühle mich wie ein Held.

Am Ende eines hinreißenden Morgens habe ich gelernt: So ein Nahverkehrsstreik hat auch sein Gutes. Ich habe reizende Menschen kennengelernt, denen ich ohne blauen Punkt nie begegnet wäre. Sollte der Streik weiter gehen, Heidelberger, haltet Ausschau nach dem blauen Polo. Und wenn ihr mich nicht seht, keine Sorge: Ich werde euch ansprechen.