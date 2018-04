Knapp zwei Stunden lang präsentierten die fünf Musiker 'Best of Flaschenmusik'. Dabei gab es viele Melodien zum Wiedererkennen, allerdings mit verändertem Klang. Foto: Kresin

Von Reinhard Lask

Fast jeder hat schon in die Öffnung einer Flasche geblasen und so mehr oder weniger erfolgreich Töne erzeugt. Das Glas-Blas-Sing Quintett macht seit fast zehn Jahren genau das, nur beherrschen die Fünf das wirklich grandios. Das bewiesen sie mit ihrem knapp zweistündigen Programm "Best of Flaschenmusik" am Montag beim Kleinkunstfestival "Carambolage" im Karlstorbahnhof.

Als die Fünf mit je vier Bierflaschen in den Händen "schwäbische Melodien" ankündigten, hätte man ahnen können, dass sie nicht "Schwäbische Eisenbahn" spielen. Da kurz zuvor die Flaschenversion des Seeed-Hits "Ding" für stürmischen Applaus sorgte, folgte der Ankündigung ein Medley der Fantastischen Vier. "Die Da", "Sie ist weg", "Troy", "MfG" und anderes. Hip-Hop-Hits nur auf Flaschen zu blasen, ist an sich schon eine seltsame Idee. Dass sich die Songs jedoch auch noch so gut anhören, ließ manchem Zuhörer die Kinnlade herunterklappen. Es sollte nicht bei dem einen Mal bleiben.

"Wie machen die das bloß?" fragte sich wohl jeder, der das Quintett am Montag zum ersten Mal sah. Neben Glasflaschen und Getränkekästen kamen in den knapp zwei Stunden Programm auch Plastikflaschen als Percussion-Instrumente oder tiefe Bässe zum Einsatz. Das Plastik schlugen sich Jan und Andreas Lubert, Frank Wegner, Jens Tangermann und David Möhring auch gerne einmal rhythmisch-fröhlich gegen Kopf und Beine. Später kamen auch noch Kronkorkenkastagnetten zum Einsatz. Die wilde Mischung aus Instrumenten und Songs sorgte mehr als einmal für Staunen. Das galt besonders für die klassischen Arrangements und den Klassiker avantgardistisch-elektronischer Musik aus dem Jahr 1969: Gershon Kingsleys "Popcorn".

Das Repertoire des Glas-Blas-Sing Quintetts ist faszinierend vielfältig. Bei dem Konzert reichte es von Depeche Modes "Personal Jesus" bis zu Elvis Presleys "Viva Las Vegas". Und das ist nur das "Best of" der vergangenen zehn Flaschenmusikjahre.

Zwei Stunden zünden die Fünf ein Klangfeuerwerk nach dem anderen, immer mit ein wenig Slapstickkomik und Wortspielerei garniert. Die fünf zwischen 35 und 40 Jahre alten "Jungs" erweisen sich auch als charmante Unterhalter und reißen das Publikum zwar nicht von den Sitzen, aber zu Beifallsstürmen hin. Die Texte ihrer gecoverten Popsongs sind stets "auf Flasche gedreht". So "dreht" in der Flaschenversion von Herbert Grönemeyers "Mambo" niemand seine Runden, sondern "trinkt" sie natürlich. Nicht "der kleine grüne Kaktus" steht auf dem Balkon, sondern das "kleine grüne Fläschchen".

Man könnte sich womöglich Ärger mit den fünf Wahlberlinern einhandeln, wenn man sie als "Wise Guys der Flaschen" bezeichnen würde. Doch der Vergleich ist nicht allzu weit hergeholt: Was Deutschlands bekannteste A capella-Band allein mit ihren Stimmen bietet, leistet das nicht ganz so bekannte Glas-Blas-Sing-Quintett mit ganzen Kisten voller Unterstützung. Wer den Auftritt verpasst hat, kann dies im Internet teilweise nachholen. Auf der Bandhomepage befinden sich etliche Videos unter www.glasblassing.com.