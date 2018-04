ste. Die Stadt steht offenbar kurz davor, die Kaufverhandlungen über die ehemaligen US-Flächen in der Südstadt abzuschließen. Sie will das gesamte 43,4 Hektar große Gelände von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima) kaufen, die nach dem Abzug der Amerikaner automatisch Besitzerin aller Militärareale wird. "Wir stehen kurz vor der Vertragsunterzeichnung", sagte Würzner am Montag bei einem Pressegespräch.

Am Kaufpreis für die Stadt hängt vor allem das ambitionierte Konzept für die Wohngebiete in Mark Twain Village. Ein Zusammenschluss von vier Heidelberger Baugenossenschaften und der städtischen Gesellschaft für Grund- und Hausbesitz will die Wohnflächen wiederum von der Stadt kaufen und dort 70 Prozent günstigen Wohnraum in Eigentum oder Miete schaffen. Das gelingt nur, wenn die Stadt nicht zu viel an die Bima zahlen muss - und die wiederum hat den gesetzlichen Auftrag, möglichst viel für ihre Flächen zu erlösen. "Es war nicht einfach, aber wir haben das gelöst", gab sich Würzner erleichtert über das Verhandlungsergebnis. Im Prinzip müsse man jetzt nur noch einen Notartermin vereinbaren, so der OB weiter. Schon nächste Woche könnte es so weit sein.

Um bei den widerstrebenden Interessen von Stadt und Bima bei den Verkaufsverhandlungen nicht in einer Sackgasse zu landen, haben die beiden Partner im Oktober 2013 eine bundesweit einmalige Vereinbarung geschlossen: Sie erkennen die Ziele des jeweils anderen an und verpflichten sich zu einer engen Abstimmung bei allen Fragen des Konversionsprozesses. Bei der Wertermittlung der einzelnen Quartiere etwa wurde ein gemeinsamer Gutachter beauftragt, auch über die Entwicklungs- und Sanierungskosten, die davon abgezogen werden, verständigten sich Stadt und Bima. So will man verhindern, dass die Verhandlungspartner jeweils ihre eigenen Preisvorstellungen entwickeln, die dann am Ende meilenweit auseinanderliegen und zum Stillstand führen.

Bei den Flächen in der Südstadt hat das offenbar gut funktioniert, auch bei den anderen ehemaligen US-Arealen wird so vorgegangen. Für die Bima hat die Vereinbarung Modellcharakter, die auch auf andere Städte übertragbar ist. Darum begleitet die Technische Universität München den Prozess wissenschaftlich.