Von Holger Buchwald

Es war ein Medizinskandal, der weltweit Hunderttausende von Frauen betraf, darunter 5000 in Deutschland. Die französische Firma Poly Implant Prothèse (PIP) hatte zur Herstellung von Brustimplantaten billiges Industriesilikon verwendet. In der Folge klagten zahlreiche Frauen gegen den TÜV Rheinland, der seine Überwachungspflichten verletzt habe, und gegen eine französische Privathaftpflichtversicherung. Auch vier Frauen aus Ludwigshafen, Plochingen, Weinheim und Wachenheim, die sich in einer Heidelberger Klinik PIP-Implantate einsetzen ließen, prozessierten. Doch das Landgericht Heidelberg wies ihre Klage nun ab.

Bei PIP-Implantaten besteht die Gefahr, dass das billige Silikon aus den Kissen austritt und Organe schädigt. Nachdem der Skandal im Frühjahr 2010 aufgeflogen war, mussten sich Tausende von Frauen einer zweiten Operation unterziehen. Die vier Heidelberger Klägerinnen verlangten daher jeweils Schmerzensgeld zwischen 45.000 und 50.000 Euro. Ihr Argument: Bei den Brustimplantaten handele es sich um Medizinprodukte, die in Deutschland nur auf den Markt gebracht werden dürfen, wenn sie genau überprüft wurden. PIP hatte in Deutschland den TÜV Rheinland damit beauftragt. Doch der habe seine Pflichten verletzt, indem er es unterlassen habe, die Produktionsstätten der französischen Firma selbst zu untersuchen und Stichproben zu nehmen.

Die vierte Zivilkammer des Landgerichts hat die Klage abgewiesen und berief sich in ihrer Begründung auf ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs. Dieser hatte klargestellt, dass eine generelle Pflicht des TÜVs zu unangemeldeten Inspektionen nicht bestehe. Nur wenn es konkrete Hinweise gegeben hätte, dass ein Brustimplantat die Anforderungen der Medizinprodukterichtlinie möglicherweise nicht erfüllt, hätte er sofort eingreifen müssen.

Der TÜV selbst hat Strafanzeige gegen PIP gestellt und fühlt sich von der französischen Firma betrogen. Das Unternehmen habe stets behauptet, geeignetes Silikon für seine Implantate zu verwenden und habe den Prüfern umfassende Chargendokumentationen und Produktionsanweisungen zur Verfügung gestellt. "Sämtliche Hinweise auf die Verwendung abweichender Rohmaterialien hat PIP systematisch verschleiert", schreibt der TÜV in einer Pressemitteilung.

Nach ihrer Niederlage am Landgericht Heidelberg gehen die vier Klägerinnen nun wohl leer aus. Die französische Haftpflichtversicherung muss nämlich nur für französische Fälle aufkommen. Und die Firma PIP selbst gibt es nicht mehr. Im Dezember 2011 hatte das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte vor den Implantaten gewarnt und deren Entfernung empfohlen. Doch zu diesem Zeitpunkt wurde das Unternehmen bereits liquidiert. Dessen Gründer wurde im Dezember 2013 zu einer Haftstrafe von vier Jahren verurteilt.

Ob die bei den Heidelberger Klägerinnen eingesetzten Brustimplantate wirklich mit Industriesilikon gefüllt waren, spielte in dem Prozess keine Rolle mehr, da unabhängig davon weder der TÜV noch die Haftpflichtversicherung dafür hätten belangt werden können. Die Urteile sind aber noch nicht rechtskräftig. Die Frauen können innerhalb einer Frist von einem Monat gegen das Urteil Berufung einlegen.

Fi Aktenzeichen: 4 O 5/15, 4 O 349/15, 4 O 359/15, 4 O 425/15