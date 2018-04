Heidelberg. (mio) Emran Elmazi kam als Flüchtling vor dem Krieg im ehemaligen Jugoslawien nach Deutschland. Er hat das Abitur gemacht und Rechtswissenschaften studiert. Nun leitet er das Referat "Dialog" im Dokumentations- und Kulturzentrum Deutscher Sinti und Roma. Mit der RNZ sprach er über Vorurteile gegen die Minderheit der Roma und Sinti.

Warum sollte man den Begriff "Zigeuner" heute vermeiden?

Der Begriff "Zigeuner" ist eine Bezeichnung, die ins Mittelalter zurückreicht. Sie ist meist mit einer Diskriminierung verbunden, mit rassistischen Zuschreibungen, die sich zu einem Feindbild verdichtet haben. Der authentische Eigenname lautet Sinti und Roma und ist heute die Bezeichnung, die in der Bundesrepublik und in internationalen Organisationen anerkannt ist.

Wie äußert sich die Diskriminierung bis heute?

Ist jemand arm, bettelt auf der Straße und hat ein südländisches Aussehen, wird er oft sofort als "Zigeuner" bezeichnet - auch wenn das oft nicht zutrifft. Ich selbst habe Diskriminierung erlebt. Nachdem ich mein Studium absolviert hatte, sagte jemand zu mir: Du hast studiert - nun bist Du kein Roma mehr.

Was ist der Unterschied zwischen Sinti und Roma?

Sinti und Roma leben seit über 600 Jahren in Europa. Als Sinti bezeichnen sich die in West- und Mitteleuropa beheimateten Angehörigen der Minderheit, Roma sind die Angehörigen ost- und südosteuropäischer Herkunft. Sinti und Roma sind keine Nation - sie sind Bürger ihrer jeweiligen Staaten. In ganz Europa leben schätzungsweise 10 bis 12 Millionen Sinti und Roma - sie sind damit die größte Minderheit in Europa. In Deutschland leben schätzungsweise rund 70.000 Sinti, dazu kommen 150.000 eingewanderte Roma.

Was macht die Identität der Minderheit aus?

Sie sprechen die Sprache Romanes - wenn auch teilweise mit großen Unterschieden. Es gibt ein eigenes Verständnis von Kunst, beispielsweise für Musik, Bildende Kunst, Literatur und Poesie.

Wie kann man helfen?

Roma-Zuwanderer leiden häufig in ihren Heimatländern bittere Not. Eine wahre Hilfe muss langfristig angelegt sein. Es geht darum, dass Roma in ihren Heimatländern nicht mehr diskriminiert werden - die Gleichheit vor dem Gesetz darf nicht nur auf dem Papier bestehen, sondern müsste Wirklichkeit werden. Es geht auch um den Zugang zu allen gesellschaftlichen Möglichkeiten, vor allem zu Bildung - um die Hilfe zur Selbsthilfe.