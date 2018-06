Von Timo Teufert

Am Ende der Gründungsveranstaltung der Bürgerinitiative "Mittendrin", die sich gegen den Ausbau des Betriebshofes der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) in Bergheim wehrt, brachte Wolfgang Lachenauer ("Die Heidelberger") die Problematik auf den Punkt: "Lassen wir uns von Zuschüssen leiten, oder von der Stadtentwicklungspolitik?" Die RNV will Ende März mit dem Ausbau des Betriebshofs beginnen, um für die Baukosten noch einen Zuschuss von 75 Prozent des Landes zu bekommen. Beginnt sie später, reduziert sich die Förderung auf 50 Prozent, auf die Stadt käme ein deutlich höherer Eigenanteil zu.

Die Initiative, die von Freie Wähler-Stadtrat Nils Weber und "ein paar Freunden" von ihm ins Leben gerufen wurde, will den Verbleib des Betriebshofs in Bergheim verhindern. Zur Gründungsversammlung kamen 40 Interessierte ins Tabakmuseum auf dem Landfried-Areal. Die Initiative fordert, keine Entscheidung unter einem "konstruierten Zeitdruck" zu treffen, "alternative Standorte innerhalb und außerhalb Heidelbergs zu suchen" und ein Bürgerbeteiligungsverfahren zu starten. "Außerdem wollen wir nicht, dass das Grundstück von der HSB in Erbpacht an die RNV veräußert wird", so Weber. Der Stadtrat beruft sich auf den Stadtteilrahmenplan, der eine Verlagerung des Depots vorsieht. Stattdessen sollten qualitätvolle Wohnungen entstehen.

Doch RNV und Stadt sagen, es würde in der Stadt keine alternativen Standorte geben, der Ausbau des sehr zentralen Betriebshofes, dessen Gebäude zum Teil aus dem 19. Jahrhundert stammen, sei deshalb zwingend. "Eine Durchlässigkeit wäre dann auch zukünftig nicht gegeben, man käme nicht vom Landfriedkomplex zum neuen Kreativwirtschaftszentrum", so Weber. Und weil mit der Bahnstadt die Mitte Heidelbergs weiter nach Westen verlagert werde, sei das Betriebshofproblem deshalb nicht nur ein Bergheimer, sondern ein gesamtstädtisches Problem.

Weber zweifelt auch an der Finanzierung des Ausbaus. Nur wenn ein prüffähiger Antrag beim Land vorläge, würden auch die Zuschüsse gewährt. "Allerdings wissen wir nicht, wann der Antrag gestellt wurde, wir kennen den Inhalt nicht, es gibt noch kein Baurecht, und das Gelände gehört noch nicht dem Antragsteller." Deshalb habe man keine Zeitnot und könne in Ruhe über eine Verlagerung entscheiden. Oder aber man saniert den bestehenden Betriebshof für 15 Millionen Euro: "Wenn wir ausbauen, bleiben 18 Millionen Euro bei der Stadt hängen, das ist doch kein großer Unterschied", meint Lachenauer über das 37-Millionen-Euro-Projekt. Ihm seien Veränderungen in Bergheim wichtig: "Der Ortseingang ist doch an Peinlichkeit nicht zu überbieten", so der Stadtrat. Er wäre deshalb bereit, für eine Verlagerung auch 50 Millionen Euro in die Hand zu nehmen. "Das ist auf 100 Jahre gerechnet nicht viel."Ähnlich sehen es auch Anwohner und Architekten, die sich bei der Versammlung zu Wort meldeten.