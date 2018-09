Von Karin Katzenberger-Ruf

Geboren und gestorben am 19. Mai 1844 - so steht es auf dem Grabstein von Kaspar Job. Tragischerweise war ein Neugeborenes der erste Mensch, der auf dem vor 170 Jahren eröffneten Bergfriedhof der Stadt bestattet wurde. Der Friedhof in Hanglage samt altem Baumbestand ist der größte in Heidelberg, von einem über 20 Kilometer langen Wegenetz durchzogen, und gehört zu den schönsten Begräbnisstätten Deutschlands.

Viele alte Grabanlagen dieses ersten städtischen Friedhofes stehen unter Denkmalschutz. Für diese können schon seit zwölf Jahren Patenschaften übernommen werden, verbunden mit der Option, vor Ort selbst die letzte Ruhestätte zu finden oder Angehörige dort beerdigen zu lassen. Der Bergfriedhof ist aber mehr als eine Begräbnisstätte: Vier ausgeschilderte Rundwege laden dazu ein, den Friedhof als Ort kulturhistorischer Schätze zu entdecken und die Grabstätten bedeutender Persönlichkeiten systematisch zu erkunden.

Hintergrund Information Mehr über Grab-Patenschaften erfahren sie von Norbert Hornig

Telefon: 06221/58-28020

E-Mail: norbert.hornig@heidelberg.de oder auf

www.heidelberg.de/friedhof.

Weitere Infos gibt es auch auf [+] Lesen Sie mehr Information Mehr über Grab-Patenschaften erfahren sie von Norbert Hornig

Telefon: 06221/58-28020

E-Mail: norbert.hornig@heidelberg.de oder auf

www.heidelberg.de/friedhof.

Weitere Infos gibt es auch auf www.via-monumentum.de. Dabei handelt es sich um einen Verein, der sich um die Denkmalpflege auf den Heidelberger Friedhöfen kümmert.

[-] Weniger anzeigen

Anfang der 50er Jahre des letzten Jahrhunderts wurde der Friedhof für Erdreihenbestattungen geschlossen, weil er an seine Kapazitätsgrenze kam. Heute droht er zu einem Flickenteppich zu werden, weil es immer weniger Erdbestattungen gibt. Laut Norbert Hornig, dem Leiter des Regiebetriebs Friedhöfe beim städtischen Landschafts- und Forstamt, liegen viele Flächen für Grabstätten brach, weil sich die Bestattungskultur massiv geändert hat. Verstorbene wollen oft eingeäschert oder anonym in einem "Friedwald" beigesetzt werden oder ihre sterblichen Überreste in einer Urne im Meer versenken lassen. Eine Grabstätte auf dem Bergfriedhof könnte dennoch eine Alternative sein. Dort sind durchaus auch Urnenbeisetzungen auf historischen und oft denkmalgeschützten Grabstätten möglich.

Norbert Hornig würde gerne mehr Patenschaften für alte Anlagen vermitteln, zumal er für die 17 Friedhöfe in der Stadt mit einer Fläche von 58 Hektar gerade mal 37 Mitarbeiter hat. Die Grabsteine aus dem 19. Jahrhundert und vor allem jene aus der Zeit des Jugendstils sind oft mit viel Liebe zum Detail gestaltet. Sofern es sich nicht um Grabstätten in Familienbesitz handelt, müssten viele eigentlich jetzt abgeräumt werden. Die Anweisung dazu gibt Norbert Hornig nur in Ausnahmefällen. Schließlich sind Grabsteine, aber auch steinerne oder eiserne Kreuze ein Stück Zeitgeschichte - samt der Aufschriften, die die Vorstellungen vom Jenseits widerspiegeln.

Ein Spaziergang über den Bergfriedhof, auf dem auch viele berühmte Persönlichkeiten ihre letzte Ruhestätte fanden, lohnt gerade in dieser Jahreszeit, die an die Vergänglichkeit des Lebens erinnert. Es gibt vier ausgewiesene Rundwege entlang historischer Begräbnisstätten. Ein Lageplan ist beim Service-Büro, Steigerweg 25, Telefon, 06221/58-28080 und -90, erhältlich.