Von Timo Teufert

Zwei Jahre lang war es ruhig geworden um eine neue Heidelberger Großsporthalle, die genug Platz für Spiele der Basketballer der MLP Academics bieten und die multifunktional nutzbar sein soll. Heute werden die Stadträte im Sportausschuss über ein mögliches Bau- und Betreibermodell informiert. Eine Großsporthalle mit entsprechend großen Publikumskapazitäten von 3000 bis 4000 Zuschauern ist in Heidelberg schon länger im Gespräch, da die Basketballer der MLP Academics bislang die Halle im Heidelberger Olympiastützpunkt (OSP) im Neuenheimer Feld nutzen. Im Falle eines Aufstiegs in die erste Basketball-Bundesliga - der derzeit aber nicht konkret ist - würde die OSP-Halle den Anforderungen nicht mehr entsprechen. Auch die Rhein-Neckar-Halle in Eppelheim steht zum Ausweichen nicht mehr zur Verfügung.

2012 ließ die Stadt noch verlauten, sie halte eine solche Halle zwar für eine gute Idee und einen Gewinn für die Stadt, man könne sie aber weder bauen noch finanzieren. Kenner der Materie bezweifelten aber schon damals, dass ein privater Investor eine solche Halle überhaupt wirtschaftlich betreiben könne.

Neben den Vereinen und dem Schulsport könnte eine neue Großsporthalle auch für Kulturveranstaltungen genutzt werden. Wie eine Rentabilität für die Stadt angestrebt werden könnte, wird derzeit untersucht. tt

Angedacht sind zwei Bauabschnitte: Zunächst soll die Sporthalle gebaut werden, in einem zweiten Schritt könnten dann die Tribünen angefügt werden, um die Halle für die Basketballer bundesligatauglich zu machen. Das genaue Konzept, das noch nicht öffentlich ist, präsentiert Daniel Hopp, Geschäftsführer der SAP-Arena in Mannheim, heute zusammen mit der städtischen Gesellschaft für Grund- und Hausbesitz (GGH), die nach RNZ-Informationen als Bauherr auftreten soll.

Bislang war man immer davon ausgegangen, dass die Stadt die Halle weder bauen noch betreiben will. Doch für den Schwenk könnte es eine ganz einfache Erklärung geben: Die bestehenden Sporthallen im Stadtgebiet - das zeigen aktuelle Belegungspläne, die den Stadträten heute präsentiert werden - sind durch den Schulsport und ortsansässige Vereine intensiv genutzt und fast vollständig belegt. "Selbst im gerade fertiggestellten Sportzentrum Mitte sind seit der Einweihung im September 2014 kaum noch freie Zeiten verfügbar", heißt es in der Vorlage der Verwaltung. Neue Sportangebote von Vereinen oder weitere Gruppen können deshalb nicht im Bestand untergebracht werden. Und in der Bahnstadt zeichnet sich ein großer Bedarf ab. Schon jetzt weiß man, dass die 800 Quadratmeter große Sporthalle des Schulzentrums am Gadamerplatz für die künftig 5000 Einwohner nicht reichen wird. "Weitere Sportstätten in der Bahnstadt oder zumindest in unmittelbarer Nähe werden notwendig sein", heißt es in der Vorlage.

Deshalb soll entweder auf dem Fußballplatz der FG Union an der Speyerer Straße oder im Bereich der Patton Barracks eine neue, dreiteilbare Großsporthalle entstehen, die im Endausbau Platz für etwa 3000 Personen bietet. "Daniel Hopp hat sich dankenswerter Weise bereit erklärt, seine langjährige Erfahrung mit dem Betrieb einer der renommiertesten Sport- und Event-Arenen Deutschlands in eine Konzeption für eine multifunktionale Sporthalle für Vereins- und Schulsport in Heidelberg einzubringen", so das Sportamt. Wie das Modell aussieht, darüber gibt es erst heute (16 Uhr, Rathaus) genauere Informationen im Ausschuss. Das Konzept soll aber als Grundlage für die Haushaltsberatungen dienen, bei denen offenbar eine Planungsrate für eine Machbarkeitsstudie eingestellt werden soll.

Mit einer neuen Halle würde die Stadt auch der Forderung des Sportbeirates der Stadt nachkommen, für "ambitionierte und nachhaltig geplante Projekte im Profisport mehr infrastrukturelle Unterstützung zu bieten". Denn viele bestehende Hallen erfüllen nicht die Anforderungen für den Wettkampfbetrieb oder sind für Zuschauer eher ungeeignet.